Venelaste enamus pooldab Krimmi kuulumist Venemaa koosseisu

Küsitlus viidi läbi 22.-26. märtsil 53 Venemaa regiooni 104 linnas 1500 inimese hulgas. Kümnel protsendil neist ei olnud Krimmi kohta arvamust.

Ukrainale kuuluva Krimmi Venemaaga liitmise majanduslike tagajärgede osas ei ole venelased kaugeltki nii suures üksmeeles. 31 protsendi arvates on see Vene majandusele pigem hea kui halb, 16 protsendi meelest vastupidi. 37 protsendi arvab, et Krimmi liitmine on majanduslikult ühtviisi nii hea kui halb.

Venemaa rahvusvahelisele positsioonile mõjus Krimmi liitmine 42 protsendi arvates pigem negatiivselt. Positiivset mõju näeb selles 37 protsenti vastanuist.

Maailm on hakanud pärast «Krimmi Venemaaga taasühendamist» Venemaad halvemini kohtlema, leiab 46 protsendi küsitletuist. 18 protsendi arvates on muutus vastupidine ja 24 protsenti ei ole mingit muutust märganud.