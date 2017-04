Egiptuse armee teatel tapeti Siinai terrorirühmituse juhtivliige

Sõjaväe teatel on 18. märtsil alanud operatsiooni käigus tapetud 18 "äärmiselt ohtlikku mässulist" ja kümned on saanud haavata või vangistatud.

Ansari oli terrorirühmituse Ansar Beit al-Maqdis asutaja ja juhtivliige. Ansar Beit al-Maqdis vandus 2014. aasta novembrikuus truudust sunniitlikule äärmusrühmitusele Islamiriik (IS).

Pühasõdalased on alates islamistist presidendi Mohamed Morsi kukutamisest 2013. aasta juulis tapnud Egiptuse rahutul Siinai poolsaarel sadu politseinikke ja sõdureid. Julgeolekujõud viivad pühasõdalaste mahasurumiseks läbi suuroperatsiooni.

Siinai poolsaarel sai alles nädal tagasi kahes pühasõdalaste rünnakus surma neli ja vigastada kuus politseinikku. Kokku sai kolme päeva jooksul piirkonnas surma 16 politseinikku ja sõjaväelast.

Iisraeli ja Gaza sektoriga piirnev Siinai põhjaosa on olnud islamimässuliste aktiivseks tegevuspiirkonnaks pikka aega. Viimasel ajal juhib seal võimudevastast sissisõda äärmusrühmituse Islamiriik (IS) haru.

Veebruaris teatati, et Siinailt on põgenenud sadu kopti kristlasi, sest poolsaarel on toimunud rida sektantlikke rünnakuid.

Sunniitlik äärmusrühmitus Islamiriik avaldas samal ajal video, milles ähvardatakse Egiptuse kristlasi halastamatu vägivallaga. Filmilõigus kõneleb mees, kes korraldas Kairos verise rünnaku koptikristlaste püha Markuse katedraali. Jõulukuises veresaunas sai surma 29 inimest.