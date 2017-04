CNN: Jared Kushner lendas Iraaki

CNNi teatel saadab sel reisil Kushnerit USA staabiülemate ühendkomitee esimees, kindral Joseph Dunford.

USA valitsusallika andmetel tahtis Kushner isiklikult tutvuda olukorraga Iraagis ja avaldada Iraagi valitsusele toetust.

Teada on, et Kushneril on õigus USA presidenti välisriikides esindada, kuid millised on tema täpsed ülesanded, on seni jäänud saladuseks.

Kinnitamata andmetel mängib Kushner põhirolli selle nädala lõpul USA presidendi Donald Trumpi ja Hiina presidendi Xi Jinpingi vahelistes läbirääkimistes.

Teada on, et lisaks presidendi nõunikurollile sai Kuhner ka Lähis-Ida rahusaadiku rolli.

Alates presidendiks saamisest on Trump rääkinud aegajalt Iraagist ning alles möödunud nädalal teatas ta, et «USA tegevus Iraagis on edukas», saades avalikkuse ja meedia kriitika osaliseks, kuna 17. märtsi õhurünnakus Mosulis hukkus tsiviilelanikke.

USA juhitav koalitsioon üritab Iraagis hävitada Islamiriigi positsioone, kuid õhurünnakutes saavad kannatada ka tsiviilelanikud ja nende elukohad.

Trump ja Iraagi peaminister Haider al-Abadin kohtusid esimest korda 20. märtsil ning üheks põhiteemaks oli äärmusrühmituse Islamiriik hävitamine.