NYT: Trumpi endine julgeolekunõunik sai Vene propagandakanalilt RT 45 000 dollarit

Veebruaris allkirjastatud dokumendis polnud Flynn otseselt maininud Moskvas peetud kõnet, mille eest ta sai raha. Flynn polnud kirja pannud ka teisi, Venemaaga seotud tehinguid.

Dokumenti teises, parandatud versioonis olid makseid teinud ettevõtete nimed kantud sektsiooni, kus pidi olema valitsusvälistele organisatsioonidele tehtud töö, millest saadud tulu ületas 5000 dollarit aastas.

Sinna alla paistab Flynn olevat New York Timesi teatel kandnud kogu oma tegevuse pärast 2014. aastal sõjaväest lahkumist. Summad, mida ta selle eest sai, jättis mees esialgu enda teada.

Kahe dokumendi sisulise erinevuse kohta Valge Maja ega Flynn ise selgitusi ei jaganud.

Selle kuu algul avalikustas Kongressi uurimiskomisjon Flynni Venemaalt saadud tulud. Sealt selgub, et 2015. aastal sai Flynn Kremli-meelselt propagandakanalilt Moskvas peetud kõne eest 45 000 dollarit (42 100 eurot).

Sama reisi vältel külastas Flynn ka telekanali pidulikku aastapäevaõhtusööki ja jäi Vene presidendi Vladimir Putini kõval istudes kaamerasilma ette.

Flynni on pälvinud Moskva kõne ja Türgi lobitöö eest palju kriitikat, kuid majanduslike huvide deklaratsoonist selgub, et selle eest on ta kokku saanud ligi 1,5 miljonit dollarit (1,4 miljonit eurot).