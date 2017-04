Vene uuring: üks neljast venelasest arvab, et Päike tiirleb ümber Maa

Ülevenemaalise avaliku arvamuse uurimiskeskuse (VTsIOM) direktori Valeri Fjodorovi sõnul on leid üllatav, kuid ta kinnitas, et sotsioloogid on järjekindlalt leidnud suure hulga inimesi, kes teaduslikku fakti ei tunnista.

«Neljandik venelasi usub, et mitte Maa ei tiirle ümber Päikse, vaid Päike tiirleb ümber Maa. Tegemist on sotsioloogilise trendiga, mis on tuvastatud, uuesti üle kontrollitud ja taaskinnitatud,» teatas Kremli-meelse uuringuagentuuri juht Fjodorov Vene tabloidile Izvestija.