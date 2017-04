Pildid ja video: Trumpi Ameerikast põgenevad illegaalid leidsid Kanada väikelinna

Kui Trump ähvardas kõik illegaalid USAst välja saata, siis Kanada peaminister Justin Trudeau teatas, et USAst väljasaadetavad on seal oodatud, edastab The Independent.

2016. aastal pidas Kanada kuninglik ratsapolitsei kinni 1134 illegaali, sama palju migrante peeti kinni selle aasta kolme esimese kuuga. Politsei arvates kasvab USAst Kanadasse pürgijate arv kevadel, kui ilmad soojemaks lähevad.

Kanada politsei pidamas põgenikke kinni / JOHN WOODS/The Canadian Press/PA Images/Scanpix

«Möödunud nädalal ületas piiri neli migranti, Somaalia, Hondurase ja El Salvadori kodanik ning meie üllatuseks ka üks USA kodanik. Sisserändajad saabuvad varahommikul kella 2.00 – 5.00 ajal ja koputavad motelli uksele, kas saate öömaja anda. Aitame inimesi, kuid nüüd saabub neid massiliselt,» sõnas Emersoni Maple Leaf Motel tegevjuht Frank Suderman.

Kanada Emerson / JOHN WOODS/The Canadian Press/PA Images/Scanpix

650 elanikuga Emersonis üritatakse illegaalseid migrante aidata, andes neile peavarju ja süüa-juua või siis tõmmates nende autod, mis lumme kinni jäänud on, sealt välja, kuid lõpuks tuleb nad anda üle Kanada migratsioonivõimudele.

Sudermani sõnul on neil põgenike jaoks olemas soojad tekid, mis vajavad pärast kasutamist mustusest ja mullast pesemist, kuna saabujad on tavaliselt pesemata ja mudased, kui neile tekid ümber pannakse.

Emersoni elanike teatel saabub neile aina enam migrante, kuid keskvõimud ei ole neil aidanud inimestevooluga hakkamas saada ega pakkunud ressursse.

Põgenikud Kanadas Emersonis / JOHN WOODS/The Canadian Press/PA Images/Scanpix

Kohalike sõnul oleks neil lihtsam, kui põgenikud saabuksid legaalsel teel.

Kohalike sõnul on Kanadal ja USA-l lepe, mille kohaselt peavad Kanada piirivalveametnikud saatma USAsse tagasi need isikud, kes on esitanud USAs asüülitaotluse. Kui nad aga ei saabu läbi ametlike piiripunktide ja on enne kinnipidamist jõudnud Kanada pinnale, siis on neil õigus Kanadasse jääda ja esitada seal uus asüülitaotlus.

Emerson asub Red Riveri ääres, olles üle 200 aasta piirilinnaks, kuna asub USA Põhja-Dakota ja Minnesota lähedal. Samas ei ole seal õiget piiri kunagi olnud, nii inimesed kui mets- ja kariloomad saavad vabalt liikuda.

«Seni ei ole piirita olek meile probleeme tekitanud. Nii Kanada kui USA austavad seda, kuid uute probleemide tekkides on vajadus piiri järele,» teatas Emersoni linnanõukogu liige ja tuletõrjuja Doug Johnston.

Kanada ja USA piiritähis / JOHN WOODS/The Canadian Press/PA Images/Scanpix

Johnsoni sõnul tunnevad Emersoni elanikud, et Donald Trump ja Justin Trudeau on nad tõmmanud suurde poliitikasse.

«Jah, me teame, et nad on illegaalid, kuid kui väljas on miinuskraadid ja on ema koos väikese lapsega, siis nad peavad olema ikka ikka väga meeleheitel, et sellise teekonna ette võtavad,» lisas linnanõukogu liige.

Kanada migratsioonivõimude teatel on enamik üle USA piiri Kanadasse saabujatest Aafrika riikidest, eelkõige Somaaliast, kuid viimasel ajal on rohkem ka Lõuna-Ameerika riikidest ja Haitilt ning need migrandid ei ole harjunud 20–30 miinuskraadiga, mis seal on talvel tavaline.