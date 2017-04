Tuletõrjuja Rootsi bussitragöödiast: õnnetuspaik nägi välja nagu sõjatanner

«See pidi olema rõõmus reis, selline, mis jääb aastateks meelde,» rääkis Fredrik Almqvist, kelle tütar pääses eluga. Lapsi suusareisile vedanud buss oli olnud teel Jämtlandi.

Bussijuht sõitis kell seitse pühapäeva hommikul teelt maha, olles öösel ligi 600 kilomeetrit läbinud. Enamik bussis olnud lapsi magas õnnetuse eel, kuid Almqvisti tütar ärkas ja pani turvavöö peale. Tema kaaslastel sedavõrd hästi ei läinud.

Üks esimesi inimesi, kes sündmuspaigale saabus, oli Tandsjöborgsi päästekeskuse tuletõrjuja Gjermund Kristensen. Mehe sõnul on ta õnnetustele varemgi väljakutseid saanud, kuid midagi taolist polnud ta enne näinud. «See oli nagu sõjatanner,» meenutas Kristensen.

Buss oli kraavi vajunud, aknaklaasid purunenud, ning lapsed üritasid vrakist klassikaaslasi välja tirida. Osa lastest oli šokis ning nad karjusid ja nutsid. Lumel oli näha verejälgi.

«Õpetajaid tuleb väga kiita, kool peaks olema õnnelik, et neil sellised õpetajad on,» rääkis Kristensen.

Härjedlen-Bergi politseiülem Erik Sidenvall oli samuti üks esimesi inimesi, kes sündmuspaigale jõudis. Ta selgitas, et politsei üritab kindlaks teha, kes kus täpselt bussis istus ning kellel oli turvavöö kinni ja kellel mitte.

Sündmuspaigal töötas kokku vähemalt 29 päästeteenistujat. Rängemaid vigastusi saanud lapsed toimetati helikopteriga haiglasse. Sidenvalli kinnitusel jätab õnnetus kõigile jälje, kes seda pealt nägid. «Kõik on ühel või teisel moel vigastada saanud,» lisas ta.

Tuletõrjuja Kristenseni selgituse kohaselt oli õnnetuspaigas tee kitsas ja ohtlik ning seal tähendab isegi väiksem kõrvalekaldumine, et sõiduk pole enam tasasel pinnal.

Lapsevanem Almqvist tänas neid inimesi, kes tema tütre eest hoolt kandsid ning rääkis, et kuigi tema laps sai ainult kergemaid vigastusi, on sellele raske mõelda, et oli ka neid, kellel läks väga halvasti. «Ta on nüüd näinud asju, mida ei peaks nägema ükski täiskasvanugi, rääkimata lapsest. Tal vedas, tal oli päästeingel. Kuid kolm tema lähedast sõpra on surnud,» sõnas Almqvist.

Skene kooli, kus lapsed käisid, on toodud õnnetuse järel küünlaid ja lillekimpe.