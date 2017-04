Meedia: Putini nn otseliin lükatakse tänavu edasi

Allikad märkisid, et tõenäoliselt toimub otseliin juunis ja seotakse mõne pühaga - Venemaa päevaga 12. juunil või lastekaitsepäevaga 1. juunil.

20. märtsil ütles Peskov, et tavapäraselt aprillis toimunud otseliin lükatakse edasi. «See ilmselt toimub tänavu pisut hiljem. Tavaliselt teeme seda aprillis, tänavu hiljem, kuid enne augustit,» ütles Peskov.

Peskov selgitas otseliini edasilükkamist presidendi hõivatusega. «See on lihtsalt seotud presidendi ajakavaga, et see talle mugavam oleks,» lisas ta.

USA julgeolekumõttekoja Stratfor värske analüüsi järgi näitab Putin Venemaal toimuvate protestide taustal muremärke, mille üheks väljenduseks on ka pressikonverentsi edasilükkamine. «Tavaliselt on selle sündmuse üheks eesmärgiks näidata avalikkuse ja rahva toetust presidendile,» seisab analüüsis.

Ka tegi Putin 30. märtsil pärast pikaajalist vaikimist lõpuks kurjakuulutava märkuse protestide kohta ja võrdles neid Euromaidani protestiga Ukrainas ja araabia kevadega.

Stratfori analüüsi järgi võib asi olla ka selles, et Kreml on kursis sotsiaalmeedias levivate kuuldustega, et selle kuu lõpul tahetakse protest korraldada Putini enda vastu. «Siiski on Putin otsustanud riskida ja mitte protestijate muredega tegeleda,» kirjutab mõttekoda.