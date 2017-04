Trump ähvardas Põhja-Korea tuumaohuprobleemi kasvõi üksinda lahendada

«Kui Hiina Põhja-Korea probleemi ei lahenda,» teeme seda meie. See on kõik, mis ma teile ütlen, sõnas ta majanduslehele Financial Times antud intervjuus. Kui ajakirjanik teada tahtis, kas Trump arvab, et saab sellega üksinda hakkama, vastas ta: «Täielikult.»

«Hiinal on Põhja-Korea üle suur mõju. Ja Hiina otsustab kas meid Põhja-Korea küsimuses aidata või mitte. Ja kui nad seda teevad, oleks see Hiina jaoks väga hea, kui Hiina aga seda ei tee, ei sünni sest head kellelegi,» sõnas Trump.

Kui FT ajakirjanik palus Trumpil täpsustada, kas ta peab silmas ühepoolset tegevust, vastas Trump, et tal pole enam midagi öelda. Ka ei soostunud ta rohkem selgitusi jagama.

North Korea is behaving very badly. They have been "playing" the United States for years. China has done little to help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 17, 2017

Põhja-Korea on oma tegevusega äratanud kartusi, et lõpuks suudab paariariik välja mandritevahelise raketi, millega saab tabada USA maismaad ja mis suudab tuumalõhkepead kanda.

Möödunud kuul käis Aasias visiidil USA välisminister Rex Tillerson, kes seal teatas, et Põhja-Korea puhul on ennetav sõjaline tegevus kaalutavate võimaluste hulgas. Kuu aega varem oli USA kaitseminister James Mattis öelnud, et tuumarelvade kasutamisele vastaksid Ühendriigid võimsalt.

BBC kirjutab, et ekspertide hinnangul kaasneks Põhja-Korea vastase sõjaline tegevusega väga palju sõjaväelastest ja tsiviilisikutest ohvreid.

USA ametnikud rõhutavad, et sõjalise variandi planeerimist on arutatud aastakümneid, kuid eelistatumaks lahenduseks oleks, kui Põhja-Korea loobuks sanktsioonide ja teiste diplomaatiliste meetotide tagajärjel oma raketiprogrammide arendamisest.

ÜRO ja mitmed teised riigid on juba kehtestanud Põhja-Koreale raketikatsetuste tõttu sanktsioonid ning sellega on vähenenud Pyongyang suutlikkus välismaal rahaasju ajada.

Pinged on viimaste aastate jooksul kasvanud, kuid langenud on näiteks Põhja-Koreasse toimetatava toiduabi hulk - ning tegu on riigiga, kus rahva äratoitmine sõltub muuhulgas ka välismaisest abist.

Osa analüütikuist on väitnud, et Põhja-Korea puhul mõjuks see, kui sanktioneerida selliseid vahendajaid nagu seda on näiteks Hiina pangad. Ka võiks efektiivne olla seegi, kui sihtmärgiks võtta nafta, mida Pyongyang Hiinast impordib.

Trump kohtub Hiina riigipea Xiga sel neljapäeval Floridas Mar-a-Lagos.