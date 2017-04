Hispaania väljendas Briti poliitiku Gibraltari-avalduse üle üllatust

Valitsevate konservatiivide endine liider Howard ütles eile, et kunagine peaminister Margaret Thatcher alustas pärast Argentina invasiooni Falklandile sõjategevust ning avaldas lootust, et praegune valitsusjuht Theresa May ilmutab Gibraltari suhtes samasugust otsustavust.

Hispaania välisminister Alfonso Dastis ütles täna, et säärased kommentaarid jahmatavad Madridi.

«Hispaania valitsus on pisut üllatunud Ühendkuningriigi tooni üle, kuna seni on see riik olnud tuntud oma flegmaatilisuse poolest,» ütles Dastis. «Selles küsimuses on brittide flegmaatilisus silmatorkav oma puudumise poolest,» lisas välisminister.

May ütles eile, et ei lubaks iial Gibraltarilt Londoni kontrolli alt libiseda. Välisminister Boris Johnson lisas omalt poolt, et Gibraltar pole müügiks.