Plahvatuskoha lähedal asuva Peterburi Jaani kiriku töötajail oli täna õnneks puhkepäev

Jaani kirik on Eesti sümbol Peterburis, mis taastati Eesti riigi raha eest Eesti Kontserdi eestvedamisel.

«Sennaja väljakult on jalgsi 20-25 minutit Jaani kirikuni tulla,» kirjeldas ta. Sennaja väljakult saab Jaani kiriku juurde ka marsruuttaksoga. Tumanova lisas, et ta ise sõidab tööle autoga, aga üks kolleeg tuleb küll metrooga. Täna on Jaani kirikus puhkepäev ja kedagi tööle ei pidanud tulema.

«Kui Peterburis käies metrooga sõidan, siis kasutan ikka Sennaja metroojaama, et Jaani kirikusse minna,» lausus Eesti Kontserdi meediajuht Lauri Aav.

«Metroo ei tööta, me ei tea, kas oli üks või rohkem plahvatusi, mobiiltelefonid ei töötanud umbes pool tundi,” kirjeldas Vassili saarel elav Tumanova. „Homme on meil kirikus kitarrikontsert – ei tea, kas see tuleb või mitte,» oli kontserdisaali direktor paar tundi pärast plahvatust kahtlev.

«Mis linnas edasi toimub, ei kujuta ette, kui metroo seisab, siis seisab ju kogu linn,» tõdes Tumanova.

Seda, et Peterburis on külas ka Venemaa president Vladimir Putin, Tumanova ei teadnud. «Putin käib Peterburis sageli – kord kuus kindlasti ja siis on tänavad, kus ta liigub, tühjad,» rääkis ta.

Töö tõttu tihti Peterburis viibiva ettevõtja Ivari sõnul on Putini Petereburis viibimse ajal ka varem olnud mobiililevi häiritud ning autode nagitatsioonisüsteemi ei tööta. Väidetavalt selleks, et vältida küberrünnakuid, rääkis ettevõtja, kes hetkel Peterburis ei viibi.

Tumanova märkis, et 8. aprillil on Jaani kirikus kava järgi «Eesti Vabariik 100» kontsert, kuhu pidi tulema ka Eesti peaminister Jüri Ratas. Kas üritus ikka toimub, ei osanud Tumanova nüüd öelda.

Peaministri nõuniku Natalia Malleuse sõnul tegi peaminister sotsiaalmeedias Peterburi plahvatuses hukkunute mälestuseks kaastundeavalduse, kuid 8. aprilli üritustel osalemist või mitte osalemist pole arutatud. "Praegu ei ole sel teemal juttu olnud," lausus Malleus. Tema sõnul on praeguse seisuga peaministri osalemine Peterburis, Eesti Vabariik 100 avaüritusel jõus. "Vaatame, mis lähipäevadel saab," lausus Malleus.