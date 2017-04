Haley: USA-l võib "sõjakurjategijat" Assadi vaja minna

USA suursaadik ÜRO-s Nikki Haley nimetas esmaspäeval Süüria presidenti Bashar al-Assadi sõjakurjategijaks, ent lisas, et ei välista temaga koostööd äärmusrühmituse Islamiriik (IS) vastu.

See, mida Assad on süüria rahvale teinud, on "tülgastav", lausus Haley pressikonverentsil, lisades, et Süüria president on olnud pikka aega rahu takistav tegur.

"Me jätkame Assadi tegude hukkamõistmist ja tema tegevuse jälgimist," lausus diplomaat.

Haley ütles eelmisel nädalal, et USA-l ei ole strateegiat Assadi võimult kõrvaldamiseks ning Ühendriigid keskenduvad IS-i alistamisele.

Suursaadikult küsiti, kas USA välisministri Rex Tillersoni märkused sellest, et Assadi saatuse otsustab süüria rahvas, tähendavad, et Washington aktsepteerib Assadi kandideerimist valimistel.

"Ei, see ei tähenda, et USA aktsepteerib seda. Me ei usu, et rahvas Assadi enam tahab," lausus Haley.

Tillerson ütles neljapäeval Ankaras, et Assadi pikaajalise saatuse otsustab süüria rahvas. Tegemist on olulise muutusega USA poliitikas, kuna eelmine valitsus eesotsas president Barack Obamaga oli seisukohal, et Assad on minetanud legitiimsuse Süüriat valitseda ja peab tagasi astuma.

Haley sõnul on Ühendriigid mures Venemaa ja Iraani toetuse pärast Assadile ning loodavad ÜRO vahendatud rahukõnelustelt Genfis suunda konflikti lahendamisele.

"Me arvame tõesti, et oleme teinud edusamme ja me saame alustada analüüsi sellest, kuhu paigutub USA ja kuidas me saame Süürias asju käsitleda," lausus suursaadik.