Venemaa ekspert: Peterburi plahvatus võis anda Putinile trumbi

Lassila sõnul oli ainsaks üllatusmomendiks see, et plahvatus toimus Peterburis, mitte pealinnas Moskvas, kus varem on nii metroos kui teistes avalikes kohtades pomme plahvatanud, edastab iltasanomat.fi.

Lilled ja küünlad Peterburi Sennaja väljaku metroojaama juures / Alexander Demianchuk/Alexander Demianchuk/TASS/Scanpix

Soomlase arvates ei olnud juhus, et Peterburis pandi pomm plahvatama siis, kui seal oli Venemaa president Vladimir Putin.

«Riigijuht on teatud linnas ja järsku on seal plahvatus. See võis olla Putinile signaal või sõnum. Samas võis see olla ka «käeharjutus» tulevikuks ja suuremaks rünnakuks,» teatas ekspert.

Lassila lisas, et Venemaal varasemalt toime pandud rünnakuid seostatakse Tšetšeeniaga, kuid kuna Venemaa osaleb Süüria sõjas, siis tasuks vaadata ka Lähis-Ida poole.

«Venemaal tehtud rünnakutest enamikku seostatakse Tšetšeenia sõjaga ja sellele järgnenud pingetega. Nüüdse rünnaku võimalikke toimepanijaid tasuks otsida nii Tšetšeeni Vabariigist kui ka Süüria mässuliste seast,» arvab soomlane.

Kahtlusalune isik, kes jäi turvakaamera videole ja võis Peterburi metroorünnaku korraldada / Vladimir Sergeev/Sputnik/Scanpix

Politoloogi arvates edastavad Putin ja Venemaa valitsus sellel nädalal sõnumit, et olukord on võimuorganite kontrolli all ja kodanikel ei ole midagi karta.

«Venemaa võimud näitavad, et tänu nende tegutsemisele jäi rünnak võrdlemisi väikeseks. Sellele peaks viitama ka asjaolu, et metroosse oli pandud kaks pommi, millest üks plahvatas, teise tegid demineerijad kahjutuks,» lisas Lassila.

Päästemeeskonnad peterburi Tehnoloogiainstituudi metroopeatuse juures / Anton Vaganov/Anton Vaganov/TASS/Scanpix

Soome eksperdi arvates oli Peterburi metroorünnak tegelikult «vesi Venemaa veskile», kuna president ja valitsus saavad näidata, kui tähtis on võitlus terrorismiga nii siseriiklikult kui välisriigis, näiteks Süürias äärmusrühmituse Islamiriik hävitamine.

«Venemaa jaoks on seni olnud turvalisus auküsimus ja mõnda aega ei ole seal rünnakuid olnud, Euroopas seevastu on olnud mitmeid terrorirünnakuid. Oleks ime, kui Putin ei rõhutaks, et Venemaa on seni üks turvalisemaid riike maailmas ja tehakse kõik, et terroristid ei saaks oma vägivaldseid tegusid toime panna,» nentis soomlane.

Lassila sõnul astub Putin kindlasti konkreetseid samme, mis näitavad, et Venemaal oli, on ja jääb turvaliseks riigiks.

«Peterburi plahvatus võis anda Putinile trumbi, sest president, kes rõhub kodanike kaitsele, on alati populaarne. Venemaa president on öelnud, et sisejulgeolek on tähtis, seega võib Putini maine veelgi positiivsemaks muutuda,» teatas soomlane.

Peterburi metroorongis leidi plahvatus aset eile kella 14.40 ajal Moskva aja järgi. Rong oli sel ajal Sennaja väljaku ja Tehnoloogiainstituudi peatuste vahelises lõigus. Hukkus 11 inimest ja üle 40 sai vigastada.

Putin viis eile koos kaaskonnaga hukkunute mälestuseks sündmuspaika lilli.