Meedia: Rootsi õnnetusbussist leiti kolm päeva enne õnnetust tehniline viga

Yle teatel tekitasid tehnilised probleemid bussi kõikumise ühelt küljelt teisele kui sõideti kiirusega 70 – 80 kilomeetrit tunnis ja selle tõttu paiskus buss ühele küljele.

Bussiõnnetus Põhja-Rootsis / NISSE SCHMIDT/AFP/Scanpix

Õnnetusbussi omanikfirma Bergkvara Bus esindaja Simon Sandberg eitas tehnilist viga ning nimetatud buss oli tema andmetel tehniliselt heas korras.

«Meil on olemas tehnilise kontrolli sertifikaat, selline kontroll on karm ja vead tuleb kõrvaldada. Mitte mingi asjaolu ei viita, et see buss oli tehniliselt vigane ja sõiduks ohtlik. Bussijuhi andmetel olid teeolud rasked ja oli teelõike, mis olid auklikud,» selgitas bussifirma esindaja.

Rootsi politsei uurib õnnetusbussi kohta käivat informatsiooni, kas kahel korral ei lubanud tehnilised eksperdid seda sõitma.

Rootsi bussiõnnetuses hukkus kolm noort ja vigastatuid on 11, kes on seni Östersundi haiglas. Kahe kannatanu vigastused on tõsised ning viiele kannatanule tuli teha nende elu päästmiseks operatsioon.

Õnnetuse ajal sõitis bussis 59 inimest, kellest 52 olid õpilased, kolm hukkunut õppisid kaheksandas klassis.

Politsei uurib bussiõnnetust kui surma ja vigastuse tekitamist ning liiklusohutuse eiramist. Seni ei ole veel kedagi kahtlusalusena kinni peetud.

Rootsi maanteameti esindajate andmetel leidis õnnetus aset teelõigul, mis oli juhtumihetkel kuiv ja heas seisukorras. Samas bussijuhi sõnul olid teel lagunemisaugud, mis sõitmist raskendasid.

Kella 22.00 ajal sõitu alustanud buss sattus õnnetusse 2. aprilli hommikul kell 7.00 ajal, mil juht oli olnud roolis järjest tunde. Bussifirma teatel oli tegemist kogenud bussijuhiga, kes järgis töö- ja puhkeaegu.

Lisaks politseile uurib nüüdset bussiõnnetust ka Rootsi maanteeamet.