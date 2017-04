Soomlased sattusid Lõuna-Hiina merel merehätta

Tugev tuul kandis juhitamatut alust rohkem kui 100 kilomeetrit, edastab Yle.

Lõuna-Hiina meri / wikipedia.org

Lõuna-Hiina merel hätta sattunud soomlased teatasid täna varahommiku kohaliku aja järgi satelliittelefoni teel Soome Turu merepäästekeskusele, et torm on mõnevõrra vaibunud ja nad said purjeka üle taas kontrolli.

Soomlased võtsid Turu merepäästekeskusega esmakordselt ühendust möödunud laupäeval ja teatasid, et seilavad Lõuna-Hiina merel, kus tekkis torm ja nad ei suuda enam alust kontrollida.

Rohkem kui ööpäeva jooksul lükkas tugev tuul ja lainetus purjekat rohkem kui 100 kilomeetrit idast läände. Samas ei pidanud merel kogenud pere tormi siiski nii ohtlikuks, et oleks vajanud merepäästjate abi.

Turu merepäästekeskuse esindaja kinnitas, et pere tõstis täna varahommikul ankru, sest meri oli rahunenud ja purjetamine taas võimalik ning pardal olijad on elus, kuid karmist katsumusest väsinud.

Soomlased peavad otsustama, kas nad seilavad tagasi Hongkongi, kust nende teekond algas või võtavad suuna Filipiinidele. Teekond Hongkongi on umbes 400 kilomeetrit ja Filipiinidele 300 kilomeetrit.