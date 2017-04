Erdoğan lubas terroristidele üllatusi

Türgi teatas eelmisel nädalal operatsiooni Eufrati Kilp lõpuleviimisest Süürias. Kampaania algas augustis ja selle eesmärk oli tõrjuda terroristlik Islamiriik (ISIS) ja kurdi rahvakaitseüksused (YPG) välja Süüria põhjaosa aladelt Türgi piiri ääres.

Erdoğan ütles eile, et see ei tähenda mingil juhul Ankara piiriüleste operatsioonide lõppu. «Operatsiooni Eufrati Kilp esimene faas on läbi. Tuleb lisa,» ütles president Musta mere ääres Trabzoni piirkonnas.

Erdoğani sõnul ootavad ISISt ja teisi rühmitisi «väga toredad üllatused».

«Järgmised kuud kujunevad Jumala loal Türgi rahva jaoks kevadeks ning terroristidele mustaks talveks,» ütles president.

Türgi ja USA ühisest operatsioonist ISISe Süüria niinimetatud pealinna Raqqa vastu ei saa ilmselt asja Washingtoni toetuse tõttu YPGle, kellega ühisoperatsioonil osalemise Ankara on välistanud.

Analüütikute sõnul ähvardab Türgit kõrvaltvaatajaks jäämine ajal, kui Süüria sõda siseneb uude faasi ning kurdi võitlejatega teevad koostööd nii Ühendriigid kui ka Venemaa.