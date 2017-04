Leedu luure: Venemaa suudaks Baltimaid rünnata 24 tunniga

Luureteenistus teatas oma iga-aastases ohuraportis, et Venemaa on tõhustanud oma Kaliningradis olevat sõjaväge- ja varustust, vähendades rünnaku alustamiseks kuluvat aega, vahendas eile Reuters.

Venemaa võimekuse kasvatamine on kaasanud hävituslennukid Su-30 ja raketisüsteemid, mis suudavad peaaegu igal pool Läänemerel olevaid sihtmärke tabada.

«Tegemist on märguandega NATOle, et otsustuskiirust tuleb tõsta,» rääkis reporteritele Leedu kaitseminister Raimundas Karoblis. «NATO reageerimiskiirus pole nii selline, nagu me tahaks, et see oleks.»

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul on mure näol tegu Vene-vastaste meeleoludega. «See on täielik russofoobia, käimas on hüsteeriline russofoobia, teatas Peskov. Moskva on alati toetanud Baltimaadega häid suhteid,» lisas ta.

Sel aastal paigutab NATO igasse Balti riiki ja Poolasse juurde umbes tuhat sõdurit.