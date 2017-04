Miks ei värvunud Brandenburgi värav eile Vene lipu värvidesse?

Berliini senati pressiesindaja teatel on põhjus selles, et Peterburi pole Berliini partnerlinn, kirjutab Spiegel. Kui tegu pole partnerlinnaga, siis kasutatakse lipuvärvides mälestamist vaid väga erandlikel juhtudel.

Ka jõudis möödunud kuu lõpul avalikkuse ette teade, et Berliini linnavõimud on välja töötanud juhendi, millal Brandenburgi väravat valgustada. «Linnapea otsustas, et seda tuleb teha ainult siis, kui rünnak toimub mõnes Berliini partnerlinnas,» seisis juhendis.

Kui rünnakud toimusid Pariisis, Brüsselis, Istanbulis, Jeruusalemmas, Londonis ja Berliinis, projitseeriti Brandenburgi väravale vastava riigi lipuvärvid. Kui aga islamistlik ründaja lasi Orlando geiööklubis surnuks 49 inimest, lasti Brandenburgi väravale vikerkaarelipp.

Prantsusmaal Nice'i ja Kanada Quebeci rünnaku järel ei kasutatud lipuvärvides mälestamist, sest kumbki neist ei ole Berliinile partnerlinn. Seda pole ka Orlando ega Jeruusalemm, kuid nagu selgitasid linnavõimud, on tegu kohtadega, millega Berliinil on eriline side.

Spiegel lõpetab artikli sõnadega, et teised linnad on otsustanud pärast terrorirünnakuid oma kuulsaid vaatamisväärsusi enam lipuvärvidesse mitte valgustada, ning see on vähemalt selge juhend.