Eurosaadikud protestivad Venemaa gaasijuhtme vastu

«Meie, allakirjutanud Euroopa Parlamendi liikmed, rõhutame siinkohal oma tugevat vastuseisu Nord Stram 2-le ja kutsume Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Komisjoni võtma kiireloomulisi meetmeid, et seda kõrge riskiga projekti ei jätkataks,» kirjutavad eurosaadikud oma kirjas Euroopa Ülemkogu esimehele Donald Tuskile ja Euroopa Komisjoni presidendile Jean-Claude Junckerile.

Pöördumine läkitati ka Euroopa Liidu välispoliitika kõrgele esindajale Federica Mogherinile ja Euroopa Komisjoni energialiidu volinikule Maroš Šefčovičile ning kliimapoliitika ja energiavolinikule Miguel Arias Canetele.

Saadikute hinnangul on Nord Stream 2 rajamine vastuolus nii Euroopa Liidu julgeoleku- kui ka kliimapoliitikaga. Lisaks kahjustab see ka Euroopa energialiitu. «Seetõttu ei ole see rangelt riikliku pädevuse küsimus, vaid teema, millel on kaugeleulatuvad üle-Euroopalised mõjud,» rõhutavad autorid.

Parlamendiliikmete seisukohalt tugevdab Nord Stream 2 torujuhtme rajamine Euroopa sõltuvust Venemaa gaasitarnetest, annab Venemaale võimaluse tarnida Euroopale gaasi Ukrainast ja mitmest ELi riigist mööda minnes ning sellega neid boikoteerida.

Samuti pikendab see ebavajalikult fossiilsete kütuste tarbimist Euroopas.

Lisaks annab Nord Stream 2 Venemaale tugeva diplomaatilise relva Euroopa Liidu vastu, märgivad saadikud oma pöördumises.

«Me ei pea meenutama, et Venemaa on korduvalt kasutanud oma gaasitarneid ja nende peatamist vahendina, millega karistada riike, mis soovivad eemalduda Kremli poolt nendele ette nähtud arenguteest. Euroopa ei peaks laskma ei ennast ega oma naaberriike seada sellise kohtlemise objektiks,» lisavad eurosaadikud.

Pöördumises viidatakse ka Venemaa poolt annekteeritud Krimmile ja Vene välispoliitika agressiivsusele oma naabruses ning püüdlustele mõjutada demokraatlikke protsesse Euroopas.

Allakirjutanute seas olid 30. märtsi seisuga Eestist valitud saadikutest Marju Lauristin, Tunne Kelam ja Indrek Tarand, lisaks mitmeid Leedu, Läti, Rootsi, Poola, Taani, Saksa, aga ka teiste riikide saadikuid Euroopa Parlamendi erinevatest fraktsioonidest.

Nord Stream 2 näeb ette senise gaasitrassi kõrvale Venemaalt Saksamaale viiva 3. ja 4. gaasitoru Läänemerre laskmise, mille tulemusena kahekordistub marsruudi üldvõimsus. Projekt peaks valmima 2019. aasta lõpuks.

Eurosaadikute andmeil peaks protsess olema arenenud nüüd nii kaugele, et lähiajal on oodata trassi rajavalt ettevõttelt ametliku ehitusloa taotluse esitamist riikidele, mille vetest see läbi läheb.