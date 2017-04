Stoltenberg: Saksamaa panustagu rohkem kaitsesse

«Minu jaoks on otsustava tähtsusega, et USA ja Saksamaa on ühte meelt: me peame rohkem julgeolekusse investeerima,» lausus endine Norra peaminister Saksa ärilehele Handelsblatt.

Ta rõhutas, et kulude tõstmise eesmärk pole mitte teha Washington õnnelikuks. «Asi on Euroopa julgeolekus. Euroopa on paljudele kriisidele ja ähvardustele lähemal kui USA. Ta on lähemal Venemaale, lähemal Süüriale ja Iraagile.»

Kaua vindunud tüli NATO kulutuste üle lahvatas uuesti Donald Trumpi valimisega USA presidendiks. Trump on kurtnud, et liitlased kasutavad Ameerikat ära.

Alliansi riigipead leppisid 2014. aastal kokku tõsta kaitsekulutusi kümnendiga kahe protsendini sisemajanduse koguproduktist.

Praegu täidavad seda eesmärki vaid viis riiki – USA, Suurbritannia, Kreeka, Poola ja Eesti. Saksamaa panustab kaitsesse vaid 1,2 protsenti SKPst.

Euroopa suurim majandus on sattunud Ühendriikide erilise kriitika alla. Trumpi sõnul võlgneb Saksamaa USAle ja NATOle tohutuid summasid.