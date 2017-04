Briti ekspert: Peterburi rünnak võib olla esimene kuulutaja

- Peterburi terroriakt erineb Euroopa riikides toimunud rünnakutest. Mis on peamine erinevus?

Peterburis kasutati isetehtud lõhkekeha. Euroopas kasutavad terroristid üldiselt sõidukeid ja tulirelvi, kuid see vahe on pigem taktikaline kui fundamentaalne. Lõppude lõpuks kasutavad terroristid kõike võimalikke hetkel kättesaadavaid vahendeid. Kui on sobivad ained olemas, siis teevad pommi. Kui neil ei ole relvi, siis kasutavad sõidukeid. Kui nende põhiprintsiip jääb samaks.

- Mida metrooplahvatusest peaksid õppima jõustruktuurid? Seni oli jäänud mulje, et nad kontrollivad täielikult olukorda.

Kui terroristid kasutavad tulirelvi või autosid, siis ei looda nad ellu jääda. Need on vahendid enesetapurünnakuks. Pomm jätab kasvõi mingi võimaluse pärast rünnakut ellu jääda, kui pärast selle paigaldamist lahkuda. Põhja-Kaukaasias on muidugi kasvanud enesetapurünnakute arv, kuid sealne traditsioon ei näe ette enesetapurünnakuid. Seal sagedamini rünnatakse ja lahkutakse sündmuskohalt.

Nüüd õppetundidest. Venemaa on terroriohtu arvestades suhteliselt turvaline riik. Jõustruktuurid teevad oma tööd Põhja-Kaukaasias hästi. Antud olukorras võib öelda, et see vähendab riski.

Olen britt ja mäletan aegu, kui meil tegutses aktiivselt IRA (radikaalne Iiri liikumine, mis 1970-1980 kasutas terrorit). Briti õiguskaitseorganid olid toona hästi ette valmistatud ja said oma tööga hästi hakkama. Aga isegi siis ei suutnud nad ära hoida kõiki terroriakte.

Venemaal näeme me lähiajal rohkem turvalisust tagavaid meetmeid, seda ka metroos. Ennekõike on see rahva rahustamiseks, et näidata inimestele – valitsus mõistab ohtu. Algavad arutelud konkreetsete asjaolude üle, näiteks kuidas õnnestus terroristidel viia pomm metroosse. Kuid vastus sellele õnnetusele on üks – tuleb edasi elada. Kahjuks on selline reaalne maailm. Aeg-ajalt sellised asjad juhtuvad, aga me peame olema piisavalt tugevad, et sellised ajad üle elada.

- Pärast Peterburi rünnakut räägiti Süüriast. Kuivõrd on Venemaa operatsioonid Süürias suurendanud terroriohtu?

Lühiajalises vaates oli Süüria operatsioonist isegi kasu. On teada, et paljud Põhja-Kaukaasia võitlejad sõitsid Iraaki ja Süüriasse, et ühineda ISIS-ga. Selle tulemusel Venemaal terrorism nõrgenes. Süüria konflikt, millest Venemaa kõvasti räägib, ei ole minu arvates Peterburi rünnaku põhipõhjus. Džihaadi ideoloogia kohaselt on Venemaa vaenlane, sõltumata Süüria pommitamisest.

Põhiprobleem Süüriaga on, sinna läinud võitlejate naasmine kodumaale. Hinnanguliselt on Süüria ja Iraagi džihaadis osalenud u 4000 kuni 5000 Venemaa passiga inimest. Mida enam sealsed radikaalsed grupeeringud taganevad, seda enam võitlejaid naaseb kodumaale. Ehk koju tulevad noored radikaliseerunud Venemaa kodanikud, kes on sõjas karastunud. Ilmselt Vene eriteenistused valmistusid selleks mitte esimest aastat. Kuigi seda ei saa kindlalt öelda, siis Peterburi rünnak võib olla esimene kuulutaja.

- Oma Twitteri säutsus te ütlesite, et sellesse terroriakti Vene meediaväljaanded suhtuvad teisiti kui seni. Mida te silmas peate?

Varem Moskvas toimunud terroriaktide puhul kajastas meedia neid liiga leebelt. Võib öelda, et hoiti end tagasi. Mulle tundub, et sellest õppetunnist on õppust võetud. Kui info ei ole kohe kättesaadav, siis läheb initsiatiiv automaatselt Facebooki, Twitteri ja kuulujuttude kätte. See põhjustab paanikat ja erinevate vandenõuteooriate levimist. Sellepärast on sellistes olukordades kõige parem reageerida võimalikult kiiresti ja jagada võimalikult täpset infot. Ma loodan, et see oli õppetund, millest Vene meedia õppis.