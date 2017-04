Vene ajakirjanik ning Peterburi linnavolikogu liige Boriss Višnevski räägib vahetult pärast terrorirünnakuid toimunud linnavolikogu kriisikogunemist antud usutluses Postimehele, et linn on šokis, kuid tuleviku seisukohalt on oluline õppetund parandada puudulikke turvameetmeid Peterburi metroos.