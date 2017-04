USA nõudis Venemaalt ja Iraanilt Süüria režiimi ohjeldamist

Ühtlasi nõuti Assadi vastutuselevõtmist keemiarelvade kasutamise eest.

"Me jätkame selle kohutava olukorra jälgimist. On selge, kuidas Bashar al-Assad tegutseb - brutaalse ja häbenematu barbaarsusega," ütles USA välisminister Rex Tillerson.

Valge Maja mõistis juba varem hukka Süürias teisipäeval aset leidnud arvatava keemiarünnaku ja süüdistas selles president Bashar al-Assadi režiimi. Valge Maja pressiesindaja Sean Spicer ütles, et president Donald Trumpi on juhtunust teavitatud ning tema arvates oleks süürlaste huvides, et riiki ei juhiks Assad.

Süüria sõjavägi "eitab kategooriliselt" arvatava keemiarünnaku sooritamist opositsiooni kontrollitud linnale. Julgeolekuallikate hinnangul on tegemist valesüüdistusega, millega opositsiooniväed püüavad "saavutada meedias seda, mida nad lahinguväljal saavutada ei suuda".

Süüria loodeosas Khan Sheikhunis sai teisipäeva hommikul sõjalennukite arvatavas keemiarünnakus surma 58 inimest, sealhulgas 11 last. Opositsioon süüdistas valitsusvägesid ja nõudis ÜRO uurimist, mis ka algatati.

"Teated, mille põhjal see oli keemiarelvarünnak, on äärmiselt murettekitavad. Komisjon uurib rünnaku asjaolusid, seal hulgas väidetavat keemiarelvade kasutamist," ütlesid Süüria kodusõja potentsiaalseid sõjakuritegusid uurivad ÜRO eksperdid avalduses.