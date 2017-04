Islamiriigi arvates juhib USAd idioot

Tegemist on esimese Islamiriigi USA vastase salvetisega alates sellest, kui Trump sai jaanuaris presidendiks, edastab Reuters.

Donald Trump / Olivier Douliery/SIPA/Olivier Douliery/SIPA/Scanpix

Islamiriigi pressiesindaja Abi al-Hassan al-Muhajir sõnab sõnumiteenuses Telegram avaldatud sõnumis, et USA «hukub ja mitte keegi ei tule teda päästma».

«Olete kalifaadi sõdurite märklauaks igas maailma otsas, olete pankrotis ja teie langus on kõigile näha. Seda tõendab ka fakt, et teie riiki juhib idioot, kes ei tea, mis on Süüria, Iraak või islam,» teatas al-Muhajir.

Trumpi üheks prioriteediks ta ametiajal on Islamiriigi hävitamine.

Islamiriigi lipp / ALAA AL-MARJANI/REUTERS/Scanpix

USA endine sõjaväeluure esindaja ja terrorismiekspert Malcolme Nance sõnas väljaandele Business Insider, et Islamiriik võttis Trumpi ette, kuna džihadistid peavad teda kergelt rünnatavaks ja ebastabiilseks.

Ta lisas, et Islamiriik ründas ka eelmist USA presidenti Barack Obamat, kuid siis oli nende retoorika mõnevõrra «tagasihoidlikum».

USA ja Iraagi võimude teatel on USA juhitav koalitsioon olnud Islamiriigi hävitamisel Iraagis ja Süürias edukas. Praegu on käsil Islamiriigi poolt vallutatud Mosuli ja Raqqa vabastamine džihadistidest.

Mosuli kaotamine oleks Islamiriigi jaoks suur tagasilöök, kuna džihadistid peavad seda oma tugevaimaks kantsiks Iraagis.

USA ja Iraagi sõjajõud on pärast Mosuli vallutamist valmis väiksemateks lahinguteks, kuna arvatakse, et džihadistid hakkavad siis sissisõda pidama.