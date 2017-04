Rootsile teeb muret Venemaale kuuluv maailma suurim tuumaallveelaev

175 meetri pikkuse allveelaeva kodusadam on Valge mere Dvina lahe kaldal asuvas Severodvinskis, kuid selle aasta juulis peaks alus osalema Peterburis mereväe paraadil, edastab Yle.

Venemaa tuumaallveelaev Dmitri Donskoi / Kuvatõmmis/Youtube

Jõudmaks Valgest merest Soome lahte, peab see tuumaallveelaev seilama ümber Skandinaavia põhjaosa, läbides Barentsi mere, Norra mere, Põhjamere ja Kategatti väina. Venemaa allveelaeva liikumine Rootsi ranniku lähedal on Rootsi võimud murelikuks teinud, sest neil on Venemaa allveelaevadega pikaajalised negatiivsed kogemused.

Rootsi väljaannete teatel oleks tegemist esimese korraga, kui sellises suuruses allveelaev liiguks Läänemerel.

«Rootsi, Norra ja Taani peavad tegema nimetatud allveelaeva liikumise jälgimisel koostööd ja üksteisega infot jagama. Samuti tuleb nõuda Vene võimudelt kinnitust, et laevas ei ole tuumarelvi,» sõnas norrakast tuumafüüsik Nils Bøhmer.

TK-208 Dmitri Donskoi, mis on Venemaa mereväe strateegiline tuumaallveelaev, kuuludes Akula klassi, valmis juba nõukogude ajal, aastal 1980, kuid 1990. aastatel ja 2000. aastate esimesel poolel see allveelaev moderniseeriti.

Ümberehitustele kulus 12 aastat ning enne 2002. aasta taasvettelaskmist sai alus nime Moskva suurvürsti Dmitri Donskoi (1359 – 1389) järgi.

USA meedia andmetel oli külma sõja ajal sel allveelaeval ligi 200 tuumalõhkepead ning iga lõhkepea võimsus oli kuus korda suurem kui Hisroshima aatompommil.

Sellist allveelaeva kirjeldas USA kirjanik Tom Clancy oma romaanis «Punase Oktoobri jälitamine». Romaani põhjal valmis 1990 põnevusfilm «Jaht Punasele Oktoobrile», mille tegevus toimub külma sõja ajal ning milles mängivad peaosi Sean Connery ja Alac Baldwin.