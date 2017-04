Islamiriigi häkkerid teatasid ligi 9000 nimega tapmisnimekirjast

The Suni teatel on selles nimekirjas eelkõige ameeriklased ja britid, kuid on ka teiste riikide kodanikke. Nende seas on tuntud poliitikuid, avaliku elu tegelasi, näitlejaid, lauljaid, usujuhte ja ka moslemid, kes on avalikult Islamiriigi vastu sõna võtnud.

Islamiriigi küberründajad on ka varem selliseid nimekirju avaldanud, kuid nüüd on selles ära toodud isikute kodused aadressid, e-posti aadressid ja telefoninumbrid.

Tapmisnimekirjast ja ähvardusvideost teatas möödunud pühapäeval esimesena terroristide tegevust uuriv ja jälgiv valitsusväline terrorismivastane organisatsioon SITE Intelligence Group, mis on tegutsenud kaks aastakümmet.

UCC loodab, et see uus suur nimekiri paneb tegutsema Islamiriigi käsilased, kes tegutsevad «üksikute huntidena».

Lisaks mainitakse UCC videos USA presidenti Donald Trumpi ja öeldakse, et Islamiriik teda ei karda ja jätkab võitlust.

USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) endine agent, nüüd advokaadina töötav Stuart Kaplan hoiatas, et selline nimekiri võibki Islamiriigi poolt ajupestuid panna tuntud inimesi tapma.

«Kui see nimekiri jõuab mõne sellise fanaatiku kätte ja ta teeb kindlaks, kus üks või teine isik elab, siis võivad need inimesed ohtu sattuda. Neile ei ole teada, millal neid rünnata võidakse. Selle tõttu on sellised «üksikud hundid» väga ohtlikud,» teatas Kaplan.