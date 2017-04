Video: Fox Newsi populaarne saatejuht Bill O`Reilly sattus seksiskandaali

The New York Times teatas möödunud laupäeval, et Fox News ja O’Reilly on mitme aasta jooksul maksnud viiele naisele 13 miljonit dollarit selle eest, et nad ei avalikustaks O’Reilly poolset seksuaalset ahistamist ega läheks tema vastu kohtusse.

Bill O'Reilly / /©The Image Works / TopFoto/Scanpix

Fox Newsi pikaajaline saatejuht avaldas vastulause, milles teatab, et ta on avaliku elu tegelane ning selle tõttu üritatakse temalt raha välja pressida ja loodetakse et ta maksab, kuna ei soovi ennast näidata negatiivses valguses.

USA meedia andmetel olevat O’ Reilly ahistanud naisi, kes töötasid ta alluvuses või olid ta saadetes külalisteks. Need naised olevat öelnud, et O’Reilly solvas nii neid katsudes kui ka verbaalselt.

Lisaks varem nimetatud viiele naisele võttis sõna ka USA tuntud psühholoog, raadio- ja telesaatejuht Wendy Walsh, kes teatas, et O’Reilly ahistas ka teda seksuaalselt. Ta pidas 3. aprillil Los Angeleses pressikonverentsi Bill O’Reilly ahistamise teemal, kuid ta ei kavatse saatejuhti kohtusse kaevata.

Wendy Walsh / KEVORK DJANSEZIAN/REUTERS/Scanpix

Walsh selgitas, miks ta temaga juhtunu tahtis avalikkuse ette tuua.

«Tahan, et naised saaksid töötada nii, et keegi neid ei ahistaks, kuid selleks tuleb muuta arusaamu ja suhtumist. Töökoht on töötegemiseks, mitte flirtimiseks. Kui otsid kaaslast ja tahad vastassooga suhelda, siis külasta Tinderit,» lausus psühholoog.

Wendy Walsh / KEVORK DJANSEZIAN/REUTERS/Scanpix

Walshi sõnul lubas O’Reilly talle, et ta saab Fox News kanalil esineda, kuid kui ta ei olnud nõus laskma end ahistada, katkestas O’Reilly suhtluse ja unustas räägitu.

Seni ei ole väidetavad ahistamisjuhtumid O’Reilly mainet veel kahjustanud ja ta jätkab Fox Newsis.

Kanali esindajate teatel ei ole keegi nende endistest ega praegustest töötajatest teatanud personaliosakonnale O’Reilly ahistavast käitumisest.

Kuigi Fox News ei näe O’Reillys probleemi, teatasid mitmed firmad, et nad ei kasuta enam seda kanalit ja O’Reilly saadet enda reklaamimiseks.

Kinnitamat andmetel teenib O’Reilly aastas oma saatega «The O’Reilly Factor» 18 miljonit dollarit.