Luure: Venemaa üritas libauudistega mõjutada Hollandi valimisi

AIVD juht Rob Bertholee ütles kohalikule meediale, et Moskval ei õnnestunud valimisprotsessi märkimisväärselt mõju avaldada, vahendas uudisteportaal Politico. «Arvan, et nad üritasid tõugata valijaid valesse suunda, levitades uudiseid, mis ei vastanud tõele kas üldse või osaliselt,» lausus Bertholee ühtegi konkreetset näidet toomata.

Aastaraamatus kirjutatakse, et Venemaalt Hollandile ja Euroopale lähtuv oht on suurem kui aasta eest ning Venemaa on üleüldse, mitte ainult valimiste ajal, luurevallas äärmiselt aktiivne.

«Püüeldes positsioneerida end ülivõimuna ei karda Venemaa kasutada külma sõja meetodeid poliitilise mõjuvõimu saamiseks. Venemaa kasutab (selleks) avatud ja demokraatlike ühiskondade vabadusi,» kirjutatakse seal.

Siseminister Ronald Plasterk ütles 1. veebruaril telekanalile RTL, et kõik 15. märtsi valimistel antud hääled loetakse kokku käsitsi. Varasematel valimistel pandi valimisjaoskonnas käsitsi kokku loetud häälte koondtulemus USB-pulgale, milles sisalduvaid andmeid ei krüpteeritud. Ekspertide sõnul on see turvaauk, mida ära kasutades on võimalik tulemusi mõjutada.