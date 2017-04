Liibanoni peaminister: rahvusvaheline üldsus lubab sõjakuritegusid

«Maailm ei tohiks olla šokeeritud, sest ta laseb sellisel režiimil teha, mida see teeb. Meid peaks šokeerima see, et lapsi sureb üha rohkem ning et terve maailm vaatab seda samal ajal pealt,» ütles Hariri.

Peaminister kõneles Brüsselis toimuval Süüria-teemalisel konverentsil.

«Kõik tulevad Brüsselisse avaldust tegema ning režiim tegi oma avalduse Süürias,» ütles Hariri.

Hariri kõneles ka 1,5 miljonist Süüria põgenikust, kes viibivad praegu Liibanonis.

Viimastel andmetel sai eile hommikul aset leidnud arvatavas keemiarünnakus surma vähemalt 72 inimest, nende seas 20 last ja 17 naist.