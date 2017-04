Kinnitatud: EL enne lahutuse lõppu brittidega tulevikku ei aruta

Niinimetatud punase joone resolutsiooni toetas 516 eurosaadikut ja 133 hääletas vastu. 50 saadikut jäi erapooletuks.

«Meil tuleb uus partnerlus. See peab rajanema tugeval alusel. Kuid uus partnerlus eeldab, et ei oleks arusaamatusi, et kõik oleks selge ega oleks avaldusi, mida saaks mitut moodi tõlgendada,» ütles Euroopa Komisjoni esimees Jean-Claude Juncker täna Prantsusmaal Strasbourgis Euroopa Parlamendi istungil.

«Tulevikuläbirääkimised võivad alata alles pärast lahutuse tingimuste rahuldavat paikapanekut.»

Lisaks sätestab resolutsioon, et Suurbritannia üleminekuperiood peale lahutuse jõustumist ei tohi kesta kauem kui kolm aastat.