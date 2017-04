Soome poliitik pääses napilt giljotiini alt

Kergelt vigastada sai ka Eerola.

Pärast vahejuhtumit postitas ta oma sotsiaalmeediakontol Facebookis: «Kui ma toibusin, jõudis mulle kohale, et ülevalt oli lahti pääsenud mitu kilogrammi kaaluv aknaklaas. Ilmselt lajatas see mulle omakorda vastu reit. Nii et minust mõne sentimeetri kaugusel sadas alla sisuliselt giljotiin.»

Sündmust on kinnitanud ka Eduskunta.