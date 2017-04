Taiwan ehitab kaheksa uut allveelaeva

Taiwan pole mitte kunagi varem ise allveelaevu ehitanud ja olemasolevat alused on juba vananenud. Neist kaks on pärit Hollandist ja kaks Ameerikast, viimased pärinevad ilmasõja ajast.

Uued laevad hakkavad töötama diislijõul. Eelmisel kuul ütles laevastikku inspekteeriv president Tsai Ing-wen, et kaitsekulusid tuleb tõsta. «Allveevõitluse võimekuse tõstmine on Taiwani kaitseks hädavajalik,» lausus ta.

Peking peab Taiwani endiselt osaks oma territooriumist. Varem on Taiwan ostnud relvastust peamiselt Ameerikast, kuid Hiina surve mõjul muutunud tingimustes jõudis Taipei ilmselt järeldusele, et lihtsam on allveelaevad ise valmis ehitada.