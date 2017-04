POSTIMEES PETERBURIS: leinav linn usaldab taas

«Kas sa tead sellest õnnetusest, mis meil siin äsja aset leidis?» küsis napilt kahekümneaastane Sofia kolmapäeva keskpäeval minult Peterburi suurimas rongijaamas, mis sarnaselt Tallinnale kannab Balti jaama nime. Noogutasin, sest rohkemate sõnade kasutamine tundus üleliigne.

«Kas sa tead, et meie president Putin oli ka samal ajal siin?» jätkas ta innukalt. Noogutasin taas. «Tead, et ta käib siin päris tihti?» Seda ma ei teadnud. «Ta on Peterburist pärit,» teatas neiu, ise ühe silmaga oma nutitelefonis käivat vestlust piiludes. Järgmisena märkis ta, et samamoodi on Peterburist pärit ka Venemaa peaminister Dmitri Medvedev.

Jõudsin seepeale kosta vaid, et siis on ju Peterburi Venemaa mõistes veel olulisem linn kui pealinn Moskva, kui tütarlaps ütles, et inimesed ei julge enam metrooga sõita. «Metroo on peaaegu tühi - sellepärast on linn igal pool ummikud täis,» laiutas ta käsi, viidates sellele, et järsku on kasvanud autode ja busside eelistamine. Kusjuures seda sain hetk hiljem ka ise tunda, kui muidu viieteistminutiline autosõit venis pooletunniseks.

Kuna seisime rongijaama ees ühes bussipeatuses, panin tähele, kuidas üks sireenidega kiirabiauto meist möödus ja hiljem samas suunas teinegi suundus. Uurisin, kas kuskil lähedal on mingi kiirabi väljasõidukoht, kui neiu kohmas käega ja märkis üsna ükskõikselt, et ju juhtus kuskil mingi õnnetus. Päike paistis nagu kevade alguses ikka ja Sofia märkis, et tegelikult on neil täna teine selline kevadpäev.

Politseid linnapildis sel hetkel praktiliselt ei kohanud. Vaid mõni üksik sandarm kõndis tänaval - mõni lausa tõttas jooksujalu kuskile - või oli siis kuskil tänava ääres peatunud siniste ja punaste vilkuritega hääletu politseiauto. Ainuke asi, mis sel hetkel veidrana tundus, oli see, et miljonilinna metroo peatustest ei olnud keskpäeval näha praktiliselt mitte ühtegi hingelist välja tulemas või sisse minemas.

Kolmandat päeva leinav linn nuttis

Seitse tundi hiljem oli olukord aga täielikult muutunud. Kuna Peterburis on välja kuulutatud kolmepäevane leinaperiood, oli otsustanud looduski seda austada. Hommikusest päikesepaistest polnud õhtuks enam jälgegi.

Leinav linn sõna otseses mõttes nuttis: tänavad olid märjad ja kesklinn oli täis kas vihmavarjuga või ilma selleta kuskile tõttavad linlasi. Samas jalgsi kesklinnas liikuvaid inimesi oli kella 18 ja 19 vahel väga palju.

Ühel tänavanurgal jäi silma noormees, kes oli kaenlasse võtnud oma paarkümmend kilesse mässitud vihmavarju, et seeläbi kaaslinlastele appi tulla. Arvatavasti oli ta üks neid väheseid, kes kuulas ilmateadet, mis tõepoolest lubas lähipäevadeks vihma. Hakkas silma veel teinegi kummaline asi. Kuigi täna on viimane leinapäev, olid hämmastavalt vähestel hoonetel lipud ja mustad lindid lehvimas.

Esimene jäi silma ühel Nevski prospekti lähedal asuva teatri fassaadil, kus muuhulgas ilutses ka tekst, et just täna õhtul toimub seal Anton Tšehhovi näidendi «Onu Vanja» esietendus. Teatriesine täitus inimestega, kes siis kas ootasid kedagi või kiirelt uksest sisse tõttasid, kuna vihm oli tulnud neilegi ebameeldiva üllatusena.