USA kutsus Venemaad üles suhted Assadiga ümber hindama

Tillersoni sõnul pole Ühendriikidel kahtlust, et just Assadi režiim korraldas rünnaku, milles arvatavasti kasutati keemiarelvi.

"Meie arvates on venelastel nüüd aeg väga põhjalikult mõelda toetuse jätkamise üle Assadi režiimile," ütles Tillerson välisministeeriumis korraldatud pressikonverentsil.

Süüria arvatava keemiarünnaku ohvrite arv on tõusnud 86-ni, hukkunute seas on 30 last, teatas kolmapäeva õhtul Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus. Arvatav keemiarünnak Khan Sheikhuni linnale leidis aset teisipäeva hommikul.

Venemaa teatas varem päeval, et USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa esitatud resolutsioon Süüria arvatava keemiarünnaku kohta on "vastuvõetamatu".

"Esitatud tekst on absoluutselt vastuvõetamatu," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova ja nimetas seda "Süüria-vastaseks".

"See otsustab uurimise tulemused ette ära ja nimetab kohe süüdlase," sõnas ta.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov oli juba varem kinnitanud, et Venemaa toetab Süürias ka edaspidi president Assadi režiimivägesid.

"Venemaa ja selle relvajõud jätkavad operatsiooni Süüria relvajõudude terroritõrje operatsiooni toetamiseks, mille eesmärk on riigi vabastamine," ütles Peskov.

USA välisminister Rex Tillerson teeb oma esimese ametliku visiidi Moskvasse järgmisel nädalal.