Ühendriikides on vähenenud ebaseaduslike sisserändajate arv

Märtsis langes ebaseaduslike piiriületajate arv võrreldes veebruariga 30 protsenti ja 64 protsenti võrreldes aastataguse sama ajaperioodiga.

Kelly sõnul on vähenenud eriti üle piiri pääseda üritavate perede ja üksi saabuvate laste arv.

Valge Maja hinnangul on siin tegemist Trumpi aetud poliitika otsese mõjuga. Märtsis pidasid võimuesindajad kinni 16 600 ebaseaduslikult Ühendriikidesse pääseda üritanud migranti.

USA võimud avaldasid märtsis nõudmised Mehhiko piirimüürile, mis käivitas ühtlasi pakkumise ühele USA ajaloo suurimale riigihankele. Projekti eest vastutab tolli- ja piirivalveamet ning algsed pakkumised tuli esitada märtsi lõpuks.

USA kavatseb piirimüürile sel ja järgmisel aastal kulutada umbes neli miljardit dollarit.

Sisejulgeolekuminister Kelly ütles möödunud kuul, et loodab USA-Mehhiko piirile rajatava müüri valmis saada kahe aastaga.

"Müür ehitatakse esmalt sinna, kus seda vajatakse, ning seejärel täidetakse (lüngad). See on minu nägemus asjast," ütles merejalaväe erukindral John Kelly Foxile. "Ma väga loodan sellega valmis saada järgmise kahe aasta jooksul."

Kelly kinnitas ühtlasi, et ehitusega plaanitakse alustada juba paari kuu pärast. Rajatise eesmärk on valitsuse sõnul tõrjuda ebaseaduslikke piiriületajaid, uimastite ja relvade salakaubavedu ning kurjategijaid. Piiril juba on 1050 kilomeetri jagu tarasid, mis tõkestavad kas inimeste või sõidukite soovimatut liikumist.