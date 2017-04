Võimalik tulevane Prantsuse esileedi on oma mehest 25 aastat vanem

39-aastane Emmanuel Macron on alates 2007. aastast abielus oma kunagise prantsuse keele ja draamakooli õpetaja Brigitte Trogneux’ga, kes on temast 25 aastat vanem, olles 64-aastane, edastab The Local.

Emmanuel Macron ja Brigitte Trogneux / POOL/REUTERS/Scanpix

Kui paar kümme aastat tagasi abiellus, üllatasid nad isegi väga liberaalsete vaadetega prantslasi.

Macron ja ta tulevane naine kohtusid, kui mees õppis Amiens’ mainekas erakoolis, kus Trogneux’ õpetas emakeelt ja andis draamatunde.

Koolikaaslaste sõnul oli see armastus esimesest pilgust, sest Macron ja ta õpetaja olid peaaegu lahutamatud.

Kõmuväljaande Paris Match teatel olevat 17-aastane Emmanuel Macron oma õpetajale, kes oli nende suhte algusajal abielus, öelnud, et ta kavatseb temaga tulevikus abielluda. Macroni vanemad said sellest ebavõrdsest suhtest teada ja ütlesid õpetajale, et ta nende pojast eemale hoiaks.

Möödunud aasta septembris pasundas Prantsuse meedia, et nüüd ongi trendiks, et vanemad naised on noorte meeste kallimad, mitte vastupidi, viidates Macronile ja Trogneux'le.

Macron läks pärast keskkooli lõppu Pariisi, kus ta õppis ülikoolis majandust, sotsiaalteadusi ja filosoofiat ning temast sai edukas investeerimispankur.

Trogneux’ oli enne Macroniga kohtumist abielus Andre Auziere’ga, kellega tal on kolm täiskasvanud last: 1975. aastal sündinud Sébastien Auziere, 1977 sündinud Laurence Auziere ja 1984 sündinud Tiphaine Auziere. Esimene on nüüdseks insener, teine on kardioloog ja kolmas advokaat. Kolmel lapsel on kokku kuus last ehk Trogneux' on kuuekordne vanaema.

Trogneux’ esivanemad on olnud viis põlve Amiens’is edukad šokolaaditöösturid, teenides miljoneid. Prantslased viskavad nüüd nalja, et kui varem olid Amiens’is head «macarons» (makroonid), siis nüüd on Macronid, mis on viide nii Emmanuelile kui Brigitte’ile.

Prantsuse meediale hakkas noorpoliitik Macron ja temast vanem abikaasa huvi pakkuma. Nende esimene avalik etteaste toimus 2015. aasta suvel, kui nad olid koos Hispaania kuninga ja kuningannaga ning Macron oli siis Prantsusmaa majandusminister.

Väljaanded Closer ja Paris Match hakkasid siis neist pidevalt lugusid tegema. Möödunud aastal märkasid kõmufotograafid neid näiteks nudistide rannal ja siis jõudsid meediasse üsna paljastavad fotod.

Brigitte Trogneux’ ei ole eriti intervjuusid andnud, kuid need, milles ta on enda elu kohta midagi öelnud, on ta olnud üsna otsekohene ja teravkeelne. Samas ei ole tulevase võimaliku esipaari eraelust siiski eriti midagi teada.

Prantsuse meedia teatel kuulub neile Põhja-Prantsusmaal Toquet’s loss, kus nad 2007. aastal abiellusid ning nad veedavad oma vaba aja seal.

Oletatakse, et kuna Trogneux’ on töötanud õpetajana, siis peab tal olema mõningaid juhiomadusi ning võimalik, et ta on oma mehe «hall kardinal», kes aitab teda nüüdsetel presidendivalimistel ka nõuga.

Brigitte Trogneux / POOL/REUTERS/Scanpix

Prantsuse meedias levis vahepeal ka jutt, et Emmanuel Macron on homoseksuaal ning temast vanem abikaasa on «suitsukate», kuid üsna kiiresti lükati see ümber.

Macron teatas mõni aeg tagasi, et ta naine on talle alati toeks olnud ja temaga võrdväärne.

«Armastan teda väga, sest ta tegi minust selle inimese, kes olen praegu. Kui minust saab president, ei – kui meie saame võimule, siis on tal varasemast veelgi suurem roll,» teatas esimeses valimisvoorus võidukas olnud Macron.