AJA PEEGEL. Saksamaa katsed džihadistide armee loomisel kukkusid haledalt läbi

See ei olnud siiski inimlikumast vangide kohtlemisest indu saanud projekt, vaid keiser Wilhelm II märkimisväärselt edutu katse muuta Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa poolel sõdivad moslemid Saksamaale lojaalseteks džihadistideks.

Kogu ettevõtmise taga oli Saksa aristokraat, seikleja ja diplomaat Max von Oppenheim, kes oli veendunud, et islamist saab vormida Saksamaa salarelva. 20 aastat idamaades rännanud Oppenheim veenis keisrit, et hästi korraldatud propagandakampaania abiga on võimalik koloniaalmaade moslemeid oma isandate vastu mässama õhutada.

Paljud sakslased pidasid Oppenheimi peast põrunuks. Keiser aga jäi seikleja juttu uskuma ja lubas kogu muhameedliku maailma brittide vastu ässitada. Nii juhtuski, et 1914. aasta 2. augustil allkirjastasid keiser Wilhelm II ja Osmanite sultan Mehmed V omalaadse poliitilise lepingu.

Sultan kuulutas Konstantinoopoli mošees Ühendkuningriigi, Prantsusmaa ja Venemaa islami vaenlasteks ja kutsus nendes riikides ning nende kolooniates elavaid moslemeid oma rõhujate vastu mässu alustama. Selle järel väljastati fatwa, millega hoiatati osmanite vastu sõtta astuvaid moslemeid ränkade tagajärgede eest.

Samal aastal ehitati Berliini lähedale üksteisest seitsme kilomeetri kaugusele Wündsdorfi ja Zosseni vangilaagrid – esimeses hoiti kõrgajal umbes 5000, teises üle 12 000 sõjavangi.

Peamiselt moslemitest koosnev Wündsdorfi ehk Poolkuulaager funktsioneeris sisuliselt näidislaagrina. Valitsus trükkis isegi postkaarte, millel kujutati vangide osalemist sportmängudel ja usuteenistustel.

Sõjavangidele tagati kõik vajalik oma usu praktiseerimiseks: kinnipeetavaid varustati religioossete tekstidega, laagris järgiti ramadaani ja sinna püstitati ka Saksamaa esimene mošee.

See oli osmanite stiilis puust ehitis kaunite uksevõlvide, laia kupli ja minaretiga. Oppenheimi kontor lasi liikvele ka kõlaka, nagu oleks keiser kalli ehitise omast taskust kinni maksnud.

«Tegelikult olid sakslased need, kes hoidsid silma peal, et kõiki islamirituaale kombekohaselt täidetakse,» sõnas Berliini Vabaülikooli Lähis-Ida arheoloogiaprofessor Reinhard Bernbeck Al Jazeerale.

Kogu ettevõtmist koordineeris Tuneesia rahvuslane Shaykh Sâlih al-Sharîf, kes oli tulnud Berliini Osmani luureteenistusest. Tema lõi ka dokumendi pealkirjaga «Džihaad on kohustus», mille levitamisega Saksa meedias üritati jätta muljet, et džihaad ei ole sakslaste algatus. Sâlih alustas Poolkuulaagris ka ajakirja al-Jihad väljaandmist.

Magribi iseseisvuse toetajana nägi Sâlih ennast millegi enama kui lihtsa propagandistina. Ühel hetkel kirjutas ta keisrile isegi kirja, milles vihjas, et Saksamaa positsioon araabiamaailmas tõuseks märgatavalt, kui tal lubataks Ida- ja Lääne-Aafrika koloniaalriigid vabastada. Tuneeslase ettepanekust keelduti viisakalt.

Sakslased lootsid, et vangide poputamine aitab neil mehi enda poolele sõdima meelitada, kuid heade tingimustega harjunud meeste võitlusmoraal oli madal. Tõenäoliselt mängis rolli ka see, et kellelgi ei olnud tegelikult tahtmist võõraste ideede eest sõtta minna.

Poolkuu- ja Weinbergi laagri vabatahtlike sõdurite arv ei olnud küll väike – Bagdadi saabus Mesopotaamia ja Pärsia rindele võitlema 3000 meest –, kuid keegi ei saanud tegelikult aru, mille eest nad õieti sõdivad.

«Neid ei motiveerinud džihaad. Tõenäoliselt lubati neile head kohtlemist ja kuulsust,» selgitas ajaloolane Eugene Rogan Telegraphile.

«See ei olnud loomulik: ususõda, mis on suunatud kolme lääneriigi vastu, millest mingil põhjusel oli kolm teist riiki välja jäetud. Et sa vihkad Suurbritanniat ja Prantsusmaad aga mitte Saksamaad, Bulgaariat ja Austriat – mis selle kõige mõte on?» küsis ajaloolane retooriliselt.

Mõned sõdurid palusid end lihtsalt vangilaagrisse tagasi saata, kuna seal oli parem elu kui rindel. Lõpuks saadi aru, et kogu üritus on läbikukkumine. 1917. aastal aeti vangilaager laiali ja allesjäänud vangid saadeti Rumeenia põldudele sunnitööle. Uhke mošee lammutati 15 aastat pärast ehitamist.

Rogani arvates oli nn saksa orientalistidel moslemitest väär ettekujutus: «Neil oli arusaam, et kõik moslemid käituvad fanaatilisel viisil: nad palvetavad koos suurte hulkadena, seega tahavad nad kõik ilmselgelt samadele ideedele pühenduda ja selle enda kasuks pöörates saaks võimsa jõu, mida oma huvides mobiliseerida.»

«Aga asjad ei tööta nii. Moslemid on samasugused inimesed nagu kõik teisedki. Nende soov võtta osa niivõrd riskantsetest ettevõtmistest, nagu seda on sõda, peab tulenema nende endi huvidest, mitte seetõttu, et keegi nende ees mõõga ja koraaniga vehib ning käsib neil sõtta minna,» lisas Rogan.