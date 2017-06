ELi arenguabi juht: pelgalt rahajagamise ajad on läbi

-Mai alguses kinnitas Euroopa Liidu Nõukogu uue arenguabi raamistiku järgnevateks aastateks. Kas see muudab midagi paremaks?

See tähendab, et lõpeb ajastu, mil arenguabi seisnes doonorluses ja rahajagamises. Uue lähenemisega tahame öelda, et ebavõrdsus, kõrvalejäetus ja vaesus on maailma osa ning seda nii vaeste kui ka rikaste riikide puhul. Küsimus pole seega enam raha eraldamises, vaid oskuses teha õigeid asju.

Hea näide on kliimamuutused, see mõjutab nii meid kui ka arengumaid. Me kõik peame Pariisi leppe jõustumiseks paika panema vastava strateegia. Teise näitena peame investeerima energiasse ja just taastuvenergiasse, et muuta praegust energiatootmise mudelit.

Kolmas teema on julgeolek, kus on samuti vaja uut lähenemist. Enam ei saa öelda, et see pole meie, vaid ainult arengumaade probleem. ISISe ja globaalse terrorismi levik on näidanud, et see on meie kõigi reaalsus. Me peame ka koos selle vastu võitlema ja seda võimekust igal pool arendama.

-Euroopa Liit on suurim arenguabi andja maailmas. Aga kas Aafrika riike ei aitaks pikas perspektiivis hoopis see, kui sealseid kaupu – kasvõi banaane – rohkem Euroopa turule jõuaks?

Olen nõus, aga praegu polegi küsimus enam pelgalt rahajamises, vaid arenguks vajalike strateegiate toetamises ja avatum kaubanduspoliitika on kindlasti üks neist.

Aga see kõik ei juhtu ühe päevaga, seega on esmalt vaja investeerida nende riikide ekspordivõimekuse suurendamisse, et nad suudaksid Euroopa turul üldse konkurentsi pakkuda.

Kui nad seda ei suuda, võtavad hiinlased selle turuosa endale. Raha tuleb panna lisaväärtuse loomisesse. Ainult kaupade ekspordil põhineva majanduse aeg on läbi.

Meie (ELi ja Aafrika riikide – toim) kaubandussuhted ei seisne aga ainult avatud uste poliitikas. Tegelikult see uks juba ongi pärani lahti, probleem on aga selles, et nende suutlikkus sellest ka kasu lõigata pole veel vajalikul tasemel.

Põhjus pole tariifides või tollimaksudes, vaid asi on standardites. Meie kodanikud otsivad tervislikku toitu, keskkonnasõbralikult toodetud kaupa. Kui arenguriigid neid nõudeid täita ei suuda, siis seal tekivadki käärid.

Kuidas aga seda olukorda muuta? Meie ülesanne ongi aidata neil jõuda sellele tasemele, et nad suudaksid neid nõudeid täita.

-Kuidas on migratsioonikriis muutunud seda, kuhu ja kuidas Euroopa Liit arenguabi jagab?

Rändekriisil on olnud kahekordne mõju. Ühelt poolt on see andnud võimaluse öelda, et vaadake, me kulutame arenguriikide toetamiseks palju raha, aga järsku on Euroopa nendesamade inimestega üle ujutatud.

See oli selge märk, et asi ei tööta. Rändekriisi tõttu sai seega veelgi selgemaks, et massiimmigratsiooni vastu on võimalik võidelda ainult muudatustega nende endi päritolumaades.

Seega on see pannud inimesi rohkem Aafrika ja arenguabi jaotamise peale mõtlema. Paljud on avastanud Aafrika, sest lõpuks näevad neid inimesi ka siin. See on muidugi toonud kaasa ka negatiivseid ilminguid – inimesed tahaksid, et nad tagasi läheksid.