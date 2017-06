Terror Londonis: reaktsioone maailmast ja varasemad rünnakud

Reaktsioonid maailmast:

«Oleme täna üle piiride ühinenud õuduses ja leinas, aga ka meelekindluses. Ma rõhutan, et Saksamaa on võitluses terrorismi kõigi vormide vastu otsustavalt Suurbritannia poolel.» Saksamaa liidukantsler Angela Merkel

«Uue tragöödia valguses on Prantsusmaa rohkem kui eales Suurbritannia poolel. Kaastunne ohvritele ja nende lähedastele.» Prantsuse president Emmanuel Macron

«Peame olema targad, valvsad ja sitked. /.../ Meil on vaja kõrgema turvalisusastme tagamiseks reisikeeldu./.../USA teeb kõik, mis võimalik, et abistada Londonit ja Suurbritanniat. Me oleme teiega, jumal õnnistagu.» USA president Donald Trump

«See kuritegu vapustab oma julmuse ja küünilisusega. Võitluseks terroriga kogu maailmas tuleb ühendada jõud.» Venemaa president Vladimir Putin

«Tunnen Londonile kaasa järjekordse argpüksliku rünnaku tõttu. Euroopa toetab Suurbritanniat võitluses terrorismiga.» Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk

«See oli tahtlik ja argpükslik rünnak süütute londonlaste ja linna külastajate vastu, kes nautisid oma laupäeva õhtut. Sellistele barbaarsetele tegudele pole õigustust.» Londoni linnapea Sadiq Khan

«Minu siiras kaastunne Suurbritanniale. Olen mõtetes koos teiega.» Eesti president Kersti Kaljulaid

Varasemad terrorirünnakud:

2017 mai: Suitsiidipommitaja lasi end 22. mail popstaar Ariana Grande kontserdi toimumiskohas Manchesteris õhku. 22 inimest sai surma, seitse ohvrit olid alla 18-aastased. Vigastada sai 116 inimest. Rünnaku korraldas 22-aastane Liibüa juurdega Suurbritannias sündinud Salman Abedi.

2017 märts: 22. märtsil püüdis 52-aastane radikaliseerunud Khalid Masood rammida rendiautoga briti parlamendihoonet Londonis, ajades eelnevalt Westminsteri sillal tahtlikult jalakäijaid alla. Rünnakus hukkus viis inimest. Politsei lasi ründaja maha.

2016 juuni: 16. juunil tulistas ja pussitas paremäärmuslasest 52-aastane Thomas Mair Inglismaa põhjaosas Lääne-Yorkshire’is opositsioonilise Tööpartei parlamendisaadikut Jo Coxi. 41-aastane kahe lapse ema suri haiglas. Mairile määrati eluaegne vanglakaristus.

2007 juuni: Glasgow’ lennujaama peaterminali sõitsid 30. juunil maasturiga sisse kaks islamiäärmuslusest inspireeritud meest. Üks ründajatest suri sündmuskohal. Viis inimest sai vigastada. Indialasest juht suri haiglas, kaasreisijast iraagi arst, 29-aastane Bilal Abdulla mõisteti 32 aastaks vangi.

2005 juuli: Neli Al-Qaedast indu saanud briti kodanikest enesetapupommitajat lasid ennast tipptunnil Londoni ühistranspordis õhku. Surma sai 52 ja vigastada 700 inimest.