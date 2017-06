Briti lähevad siiski sel nädalal valima

Suurbritannia Brexiti-minister David Davis ütles eilses intervjuus, et seadus ei võimalda hääletust edasi lükata ega ära jätta.

Davise sõnul oleks valimiste edasilükkamiseks tõenäoliselt tarvis seadust muuta, kuid napilt enne valimisi on see võimatu ülesanne. «Kes praegu seadust muudaks? Parlamenti ei ole, ma pole hetkel parlamendiliige ja seda pole ka teised parlamendiliikmed,» rääkis Davis BBC-le.

Briti parlament saadeti enne üldvalimiste toimumist laiali 3. mail ja kuigi sotsiaalmeediasse ilmus üleeilse rünnaku järel üleskutseid valimised ära jätta, lükkas enamik poliitikuid ja avaliku elu tegelasi selle võimaluse tagasi. Davis ühines Londoni linnapea Sadiq Khani seisukohaga, et Suurbritannia demokraatlike protsesside jätkamine on parim viis terroriste trotsida.

Siiski teatasid kaks suuremat parteid, konservatiivid ja leiboristid eile, et katkestavad vähemalt üheks päevaks valimiskampaania. «Konservatiivne Partei ei tee pühapäeval kampaaniat,» ütles peaminister Theresa May erakonna pressiesindaja ja lisas, et edasise tegevuse üle otsustatakse päeva jooksul, kui rünnaku üksikasjad selguvad.

Suurima opositsioonierakonna Tööpartei juht Jeremy Corbyn teatas samuti, et pärast konsultatsioone teiste parteidega otsustati austusavaldusena rünnakus hukkunutele ja vigastatutele kampaania üle riigi õhtuni peatada. Lisaks katkestasid kampaania Šoti Rahvuspartei ja Liberaaldemokraatlik Partei.

Teistsuguse otsuse langetas euroskeptiline Briti Iseseisvuspartei (UKIP), kelle esindaja teatas, et kampaania jätkub. UKIPi esimees Paul Nuttall selgitas, et teine kampaaniakatkestus on just täpselt see, mida ekstremistid ootavad – kampaania katkestati ka 22. mai Manchesteri terrorirünnaku järel. «See võib tuua kaasa uusi rünnakuid,» lisas ta.

Viimane kord, mil Suurbritannias valimised edasi lükati, oli 2001. aastal, kui riigis möllas suu- ja sõrataudi epideemia. Toonane leiboristist peaminister Tony Blair otsustas valimised kuu võrra edasi lükata.

Peaminister Theresa May juhitavate tooride edu on viimaste nädalate jooksul vähenema hakanud, kirjutas eile majandusväljaanne Financial Times. Seda, millist mõju üleeilne rünnak valimistulemustele avaldada võib, saab alles näha.

Uuringufirma YouGov esindaja Anthony Wellsi sõnul polnud Manchesteri terrorirünnaku järel tehtud küsitlustes näha, et valijad oleksid otsustamisel hakanud terrorit ja julgeolekut senisest rohkem arvesse võtma. Wells leidis, et siiski võivad rünnakud need teemad lõpuks tõsisemalt päevakorda tõsta.

Kuus aastat siseministri ametis olnud Mayd nähti valimiskampaania alguses kindla ja tugeva liidrina, kuid viimaste nädalate jooksul on see arvamus rohkem kõikuma löönud. Kampaania käigus on nii May kui ka teised konservatiivid rahva poolehoidu kaotanud, ning nüüd on peaministri tööga rahulolematuid inimesi küsitluste järgi rohkem kui rahulolevaid.

Konservatiividel oli kuue üleeile avaldatud arvamusküsitluse järgi 1–12 protsentipunkti suurune edumaa leiboristide ees ning analüütikute hinnangul võidavad valimised konservatiivid.

Mayd on kommentaatorid kritiseerinud terrori politiseerimises valimiste eel ning palju meenutatakse ka seda, et peaminister David Cameroni valitsuses siseministrina töötanud May ajal kärbiti kõvasti politsei isikukoosseisu suurust ja eelarvet, kirjutas eile portaal Atlantic.

Leiboristide liider Jeremy Corbyn on varem aga pälvinud kriitikat seetõttu, et tal olevat terrorismivastases võitluses liialt leebed seisukohad – seda muljet on Financial Timesi järgi levitada aidanud ka konservatiivid ja osa Briti meediakanaleist.

Enim tekitas pahameelt Corbyni lause, et ta toetab läbirääkimiste pidamist sõpradega Palestiina islamistlikust liikumisest Hamasis ja Liibanoni šiialiikumisest Hezbollah.

Nüüd on Corbynit süüdistatud sarnasest Mayga terrorirünnakutest poliitilise kasu lõikamise katses, sest möödunud kuul Manchesteris toimunud tragöödia järel tuletas Corbyn meelde, et politseikärbete ajal oli May siseminister. «Leiboristliku valitsuse ajal tuleb tänavale rohkem politseinikke,» teatas ta.