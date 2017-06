Grande kontserti ära ei jätnud

Popstaar Ariana Grande kontserdile Manchesteri lähistel Old Traffoldis oodati 55 000 inimest, neist 10 000 olid viibinud Grande 22. mai kontserdil Manchesteris, kus toimus rünnak. Ürituse korraldajad teatasid, et ohvritele on ette nähtud tasuta piletid. Need piletid, mis eelmise nädala neljapäeval müüki läksid, osteti kuue minuti jooksul ära.

Idee korraldada uus kontsert tuli Grandelt endalt, kes oli rünnaku järel väga rusutud. Grande veetis möödunud reede Manchesteris, külastades fänne, kes olid ikka veel haiglas ega oleks saanud eilsele kontserdile tulla. Ka käis Grande külas Martyn Hetti perekonnal – Hett oli ühe esimesi ohvreid, kelle isik tuvastati.

Briti võimude sõnul tugevasid nad kontserdi eel pärast äsjast rünnakut Londonis turvameetmeid veelgi. Guardian/PM