Inimesed olid šokis, nutsid ja oksendasid

Janeli sõbranna kuulis kirjelduse kohaselt kõigepealt alarmi ja nägi siis turvamehe nägu. Seejärel asus ta inimesi rahulikult pubi tagumisse ossa evakueerima, et neid akendest eemale hoida.

Turvamees märkas vigastatud inimesi, nende seas naist, kellel kaelast verd jooksis. Alguses polnud kellelgi Borough Marketi pussitamisest vähimatki aimu ning inimesi hakati pubist välja juhatatama. Kui aga selgeks sai, mis tegelikult oli juhtunud, jooksid paljud neist õige pea pubisse tagasi.

Pubi uksed pandi lukku ning kõik suunati ülemisele korrusele, kus aga tekkis paanika. Inimesed nutsid, ka töötajad olid ärevil, kuid püüdsid külastajaid rahustada. Igaks juhuks korjati kokku kõik klaasid ja pudelid, et ei tekiks rohkem kaost ja vigastusi, kui peaks jooksmiseks minema.

Kui politsei lõpuks pubist väljuda lubas, läksid inimesed ükshaaval trepist alla õue. Kuna London Bridge’i metroojaam oli kinni, jooksid nad eemale Bank Stationi poole. Kirjelduse järgi olid pubi töötajad pärast evakueerimist sedavõrd šokis, et nutsid ja oksendasid.

Janeli ja tema sõbranna said telefonikõne ning olid valmis kogu rünnakukoha kõrval asunud pubi töötajad ööseks enda juurde võtma. «Ütlesime korduvalt, et võtke takso, pole vahet kui palju see maksab, ja tulge sealt lihtsalt ära,» kirjeldas Janeli. Paraku ei sõitnud taksod rünnakukoha ligigi ning üle jõe polnud kuidagi võimalik saada.

«Öösel kella kolme paiku koju minnes kostis igalt poolt sireene. Olukord on praegu väga morn ja vihane,» räägib Janeli. Tema sõnul on inglased Facebooki teinud väga vihaseid postitusi, et näidata terroristidele, et nende katsed hirmu ja valu külvata pole õnnestunud. «Terroristide mentaliteet on, et nad tahavad kaost ja valu, aga me ei anna alla – me ei näita neile seda, mida nad näha tahavad,» kinnitab eestlanna.

Samas tõdes Janeli, et tegelikult on kõigil, kaasaarvatud temal, siiski hirm põues, kuna terrorirünnak Manchesteris toimus vaid 13 päeva tagasi. «Eks näis, mis järgmiseks.»