Terror tabas britte kolmandat korda kolme kuu jooksul

Islamistid on pikalt ärgitanud oma toetajaid algatama võitlust oma elukohariikides, kasutades selleks kättesaadavaid vahendeid, mitte sõitma Süüriasse või Iraaki, et seal lahingutes osaleda.

«Mida lihtlabasem on kavatsetav tegevus, seda vähem on vaja selleks ettevalmistusi teha, näiteks osta varustust, relvi ja lõhkeainet. Seda keerulisem on aga tegevusele jälile saada, sest see ei näe nii kahtlane välja,» selgitas uudisteagentuurile AFP Prantsuse välisluureteenistus (DGSE) terrorivastase võitluse ameti endine töötaja Yves Trotignon.

«Inimene võetakse vahi alla siis, kui on põhjust arvata, et ta kavatseb kuritöö sooritada. Kui aga keegi rendib kaubiku, siis ei pane see häiresignaale tööle,» lisas Trotignon.

Suurbritannia peaminister Theresa May teatas eile, et alates märtsikuisest terrorirünnakust Westministeri sillal on võimud viiele samalaadse rünnaku plaanitsejale jälile saanud ning kuriteod ära hoidnud.

«Plaanimise ja korraldamise seisukohast pole viimased rünnakud olnud seotud. Kuid tõenäoliselt seisame silmitsi uue ohuliigiga, sest terror sünnitab terrorit,» sõnas May pärast eile hommikul toimunud kriisikoosolekut. May sõnad viitavad sellele, et võimud on juba rünnaku sooritaja kindlaks teinud ning tegu on üksiküritajatega.

May hoiatas eile, et senisest rohkem tuleb takistada inimeste radikaliseerumist, ja rõhutas, et ründajad on saanud indu varasematest rünnakutest, mille sooritamiseks on tihti kasutatud lihtsaid vahendeid. Briti peaministri sõnul on Suurbritannia äärmuslusse liiga sallivalt suhtunud ning valitsus hakkab kaaluma, kas sellega seotud kuritegude eest peaks karistusi karmistama.

Suurbritannia politsei teatas eile, et võimud teevad väsimatult tööd, et tuvastada, mis üleeile täpselt juhtus, ning uurimise käigus on tehtud märkimisväärseid avastusi.

Viimased rünnakud toovad selgelt esile ka raskused, mis seisavad eest Briti julgeolekuasutustel, kes ohtlikuks muutuda võivaid islamiäärmuslasi jälgivad. Kahe eelneva rünnaku puhul olid kahtlusalused olnud küll politseile teada, kuid nad kerkisid esile vaid käismasolevate uurimiste äärealadel.

Suurbritannia on viimaste aastate jooksul suurendanud luureasutuste eelarvet, kuid siiski on võimudel raske tabada isikuid, kes on mõne terroriühendusega üsna nõrgalt või üldse mitte seotud. Lihtsate vahenditega toime pandud terrorirünnaku ärahoidmine on omaette ülesanne, sest selliseid kuritegusid on võimalik ette valmistada ja täide viia lühikese aja jooksul.

Möödunud kuul teatas üks Briti luureametnik väljaandele Wall Street Journal, et äärmuslusega seoses on britid jälginud 20 000 isikut ning praegu on käimas ligi 500 uurimist.