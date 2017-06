Mattis: USA ja tema liitlased ei lase end IS-i vägivallast hirmutada

Mattis ütles Sydneys USA-Austraalia julgeolekukõnelusi alustades, et liitlased on ühtsed oma kindlas tahtes kaitsa end IS-i vastu.

Ta ei maininud laupäevast rünnakut Londonis, kuid ütles, et IS eksib arvates, et suudab vägivallaga "meid hirmutada".

"Me ei kohku," sõnas Mattis.

Mattis ja välisminister Rex Tillerson peavad kõnelusi oma Austraalia kolleegidega.

Londoni kesklinnas London Bridge'i ja Borough Marketi piirkonnas sõitsid kolm meest laupäeva õhtul kaubikuga rahva sekka ja asusid seejärel tänaval viibivaid inimesi pussitama.

Politsei reageeris kiiresti, kuid sellest hoolimata sai surma seitse ja vigastada 48 inimest.