Türgi asepeaminister: EL peaks olema meiega solidaarsem

- Millest te kohtumistel meie riigikogu väliskomisjoni juhi ja välisministriga rääkisite?

Rääkisime loomulikult sellest, et Eesti võtab üle ELi eesistumise. Türgi on ELile oluline partner, liikmekandidaat. Meil on väga palju ühishuve, alates rahvusvahelise terrorismiga võitlemisest ja pagulasküsimusega toimetulemisest.

Viimasel paaril aastal on Türgi läbi teinud väga keeruka perioodi. Rõhutasime omavahel rääkimise ja mõista püüdmise tähtsust.

Oleme optimistlikud selle suhtes, et Eesti võtab ELi eesistumise üle. Me usaldame riike nagu Eesti: et nad on ausad ja objektiivsed ning kohtlevad Türgi-suguseid riike õiglaselt. Julgustav on ka see, et Eesti on toetanud ELi laienemist ja Türgi pürgimusi ELi poole.

Türgi tahab jääda kindlalt Euroopa külge ankurdatuks. Anname endast kõik, et saada ELi liikmeks. Türgi ei ole loobunud ambitsioonist saada täieõiguslikuks ELi liikmeks. Türgi ei jaluta ära. Frustratsiooni ja viha on, see peegeldub teatud retoorikas.

Kuid Türgi vajab Euroopat ja Euroopa vajab Türgit. Me vajame Euroopat kui muutuste mootorit. Türgi tahab jätkuvalt saada demokraatlikumaks, edendada põhiõigusi ja -vabadusi ning õigusriiki, ehitada tasemel institutsioone ja parandada elukvaliteeti.

Euroopa on olnud Ida- ja Kesk-Euroopale muutuste mootor. EList on viimase kümnendi jooksul kasu olnud, me tahame sellega edasi minna. Kui ringi vaadata, siis kust mujalt saaksime paremat inspiratsiooni muudatusteks?

- Aga kust tulevad siis jutud, et Türgi praegune valitsus tahab ELiga liitumiskõneluste jätkamise rahvahääletusele panna?

See oli osa frustratsioonist.

- Ja nüüd olete sellest üle saanud?

Ma ei saa öelda, kas mingil hetkel türgi rahvas tahaks selle üle otsustada. See on normaalne. Mina ütlen, et Türgi vajab Euroopat, Euroopa vajab Türgit. Miks Euroopa vajab Türgit? Meil on palju ühiseid huvisid.

Tänapäeva Türgi on vaieldamatult selle ajavööndi suurim sulandumislugu. Türgil on pea kaks triljonit dollarit ostujõu pariteeti, Türgi on juba praegu üks suuremaid ELi kaubanduspartnereid. Türgi kuulub algusest peale Euroopa Nõukogusse, NATOsse. Türgil on juba 1963. aastast assotsiatsioonilepe ELiga.

See on pikk lugu, selle pika loo sees on aeg-ajalt raskusi – eriti kui meie riik elab läbi raskeid aegu ja tunneb, et tema partnerid ja sõbrad ei mõista teda ega näita piisavalt solidaarsust. Loomulikult tekib frustratsioon.

Euroopa vajab Türgit selleks, et olla majanduslikult elujõuline. Ta tahab suuremat sõnaõigust ülemaailmsetes ja rahvusvahelistes asjades, sest Türgi on üks NATO nurgakive. Samuti energiajulgeoleku pärast, ning ta tahab tsivilisatsioonide liitu, mitte kokkupõrget. Türgi kui demokraatlik ja sekulaarne, jõukas riik, mis võib olla inspiratsiooniallikas ülejäänud islamimaailmale – näitamaks, et demokraatia ja reformide tee toob jõukust ning rahu lääne sõprade ja liitlastega on parem kui hävitus, terrorism ja kaos.

Türgi pardal hoidmine on teatud mõttes suuresti Euroopa huvides.

- Aga me teame ju, et Euroopa ja Türgi vahel on praegu päris tõsiseid eriarvamusi. Saksamaa on näiteks andnud varjupaika Türgi riigiametnikele ja sõjaväelastele, keda teie riik tagasi nõuab. Kreeka ei anna teile välja teie põgenenud sõjaväelasi – Ateena tunnistab, et need inimesed on põhimõtteliselt Kreeka riigi vaenlased, aga nad ei saa olla kindlad, et neile inimestele oleks Türgis tagatud õiglane kohtumõistmine.