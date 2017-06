Kirik, mida ümbritseb okastraat

Serbia õigeusu kiriku preester täidab ametikohustusi Püha Sava kirikus, mis asub rahvuslikult teravalt lõhenenud linna selles osas, kus elavad peamiselt moslemitest albaanlased. Pühapäeviti koguneb kirikusse kõigest tosin inimest, Stojanovići enda pere nende hulgas.

Preester, tema abikaasa ja nende neli last on ainsad serblased, kes elavad Mitrovica lõunaosas pärast Kosovo sõja (1998–1999) lõppu, mis nõudis 13 000 inimelu, kellest 10 000 olid albaanlased, ning tõi kümme aastat hiljem kaasa Kosovo ühepoolse lahkulöömise Serbiast.

Kosovo serblaste vähemuse küsimus ja suhted Serbia ning selle endise provintsi vahel, mille iseseisvust on praeguseks tunnustanud üle 110 riigi, on endiselt peateemad ka 11. juunil Kosovos toimuvatel üldvalimistel.

60-aastane mehaanik Živko Živković on üks neist vähestest, kes käib Püha Sava kirikus. Živković räägib, kuidas ta teeb alati ristimärgi, kui ületab kirikusse minnes Ibari jõe.

Silda kontrollivad rahvusvahelised vaatlejad ja selle otsad ühendavad kahte täiesti erinevat maailma, kus kehtivad oma raha ja sõjaseadused ning lehvib erinev lipp – ühel pool Serbia, teisel pool Albaania oma.

Kunagi oli Püha Sava peakirik linnas, kus elab 80 000 inimest. Neist 10 000 on serblased, kellel on linna põhjaosas oma paralleelstruktuurid ja isegi oma linnapea. Selles piirkonnas on autodel Serbia numbrimärgid või pole neid üldse. Linna põhjaosas Kosovo numbrimärgiga ringisõitmist peetakse riskantseks, nagu ka Serbia numbrimärki linna albaanlastega asustatud piirkondades.

2004. aasta rahutuste ajal süüdati Püha Sava kirik põlema. Enam kui kümme aastat oli kirik avatud ainult usupühade ajal, kui usklikud toodi bussidega kirikusse range kontrolli all.

Pärast aastapäevi kestnud renoveerimistöid saatis piiskop isa Nenadi 2016. aastal Püha Sava kirikusse. 34-aastase habetunud preestri sõnul oli see suur žest serblaste jaoks, kellele on kirik raskel ajal alati oluline olnud.

«Arvestades, et [linna] lõunaosas ei ela ühtegi serblast, on suur edu, et mõni inimene käib [pühapäevasel teenistusel],» ütleb isa Nenad.

Politsei valvatav kirik ja ka selle kantsel on ümbritsetud müüriga, mida ääristab okastraat. Preestrit ja tema peret pole kunagi ähvardatud ning tema lapsed mängivad aias, kuid mitte albaanlastest naabrilastega.

Iga päev viib isa Nenad oma lapsed linna teises osas asuvasse kooli. Ta lahkub tavariietes, jättes vaimulikurüü kirikusse. Lähedal asuva toidupoe omanikud tunnevad isa Nenadi ja ütlevad, et iga klient on teretulnud.

Kuid vastasasuva autotarvete poe töötajad pole isa Nenadiga kunagi rääkinud. «Nad ei saa nuriseda, neid kaitseb Kosovo politsei, kellele makstakse palka meie maksudest,» ütleb kirikuliste kohta poodnik, kes ei avalda oma nime.

50-aastane poodnik on üles kasvanud linna põhjaosas ja on pärast sõda ületanud vaid korra tema poest 200 meetri kaugusel asuva jõe, et sõita mööda oma vana maja varemetest.

«Serblastel on rohkem liikumisvabadust kui meil, kui me läheme oma kalmistutele [linna] põhjaosas, kus asuvad meie lähedaste hauad,» ütleb 31-aastane albaanlasest ehitustööline Afrim Dibrani.