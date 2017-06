Briti opositsiooniliider toetab Theresa May tagasiastumise nõuet

Corbyn vastas jaavatalt telekanali ITV küsimusele, kas ta toetab nõuet, et May pärast kolme terrorirünnakut kolme kuu jooksul ameti maha paneks.

«Tagasiastumist on nõudnud paljud väga vastutustundlikud inimesed, kellele teeb muret, et ta oli kogu selle aja siseministeeriumis, viis läbi politseinike arvu kärped ja ütleb nüüd, et meil on probleem. Jah, meil on tõesti probleem: me ei oleks tahtnud politseinike arvu kärpida,» ütles leiboristide juht.

Küsimusele, kas ta soovib tõesti May tagasiastumist, vastas Corbyn: «Meil on neljapäeval valimised ja see on ehk parim viis selle probleemi lahendamiseks.»