Londoni elanik: terror valimisi ei mõjuta

«Me ei taha teadlikkult lasta sellistel asjadel meid mõjutada,» sõnas analüütikuna töötav McNair.

- Kuhupoole järjekordne rünnak valimisi (Suurbritannia erakorralised üldvalimised toimuvad 8. juunil – toim) kallutada võib?

Kuna valimised on ukse ees, räägitakse palju sellest, kes on süüdi. Peamiseks sihtmärgiks on saanud peaminister Theresa May, kes siseministrina (David Cameroni valitsuses – toim) politseinike arvu kõvasti kärpis.

Üldiselt võib aga öelda, et nii konservatiivide kui ka leiboristide valijad said sellest veelgi rohkem kindlust juurde, et valida just oma maailmavaatest lähtudes. Konservatiive peetakse küll traditsiooniliselt julgeolekuküsimustes paremaks, aga leiboristide juht Jeremy Corbyn on esinenud tugevate sõnavõttudega, mis on tema toetajaid ärgitanud. Nii et kokkuvõttes ma ei usu, et see valimiseelistusi kuidagi põhimõtteliselt muudaks.

- Mis on peamine valdav tunne kohapeal – on see tüdimus, viha või hoopis soov emotsioone üldse mitte välja näidata?

Enamjaolt ikkagi viha. Sügav viha. See on ikkagi šokeeriv, kuigi samasugune rünnak toimus selle aasta märtsis Westministeri sillal ja möödunud kuul ka Manchesteris.

On muidugi ka väike osa ühiskonnast, kes süüdistavad juhtunus islamiusku, aga see on kindlasti vähemus. Kuid Londonis, mis on alati olnud väga multikultuurne, saab enamik aru, et asi ei ole usus, vaid üksikutes eksitatud ja vägivaldsetes inimestes.

- Nii Manchesteri kui ka Londoni rünnaku kohta on praeguseks teada, et politsei oli saanud korduvaid vihjeid ründajate äärmuslike vaadete kohta, aga midagi ei tehtud. Kuidas on see mõjutanud inimeste usaldust jõustruktuuride suhtes?

Ma ütleksin, et toetus politseile on suurem kui varem. Rohkem on neid, kes pooldavad nüüd vajalike ressursside eraldamist, et võtta uuesti ametisse need kümned tuhanded politseinikud, kes viimaste aastate reformide käigus oma töö on kaotanud.

Kriitilise tähtsusega on ka politsei luureinfo kogumine kohalikul tasandil. Nimelt arutletakse ühe põhjuse üle, miks neid inimesi korralikult ei jälgitud, kuigi nende vaated olid politseile teada. Kõige tugevamalt oli koondamine tabanud kogukonna tasandil tegutsevaid politseijõude.

Ja muidugi oli väga suur teema see, et ühte rünnaku korraldajatest näidati aasta tagasi ka riiklikus telekanalis Channel 4.

McNair ise rünnakupaigal ei viibinud.