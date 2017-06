NATO liitlaste enamik seisab tippkohtumisele Istanbulis vastu

Nagu Postimeeski kirjutas, paistsid selle märgid kaks nädalat tagasi NATO kõrgetasemelisel kohtumisel. Vastupidi ootustele ei kinnitanud riigipead järgmise tippkohtumise kohta, vaid ainult aja – aastal 2018. Ametlikust infost ei leia mullu suvel Varssavis liikvele läinud teavet, et üritust võõrustab Istanbul.

Möödunud nädalal kirjutas Saksa ajaleht Die Welt, et nende riik, veel 17 Euroopa liitlast ja Kanada seisavad vastu alliansi suurürituse korraldamisele Türgis. Selle asemel tahetakse 2018. aasta tippkohtumine teha Brüsselis alliansi uues peakorteris.

«Me ei taha tugevdada Türgi rahvusvahelist mandaati ja tahame vältida muljet, et NATO toetab Türgi valitsuse sisepoliitikat,» tsiteeris Die Welt anonüümset kõrgetasemelist NATO diplomaati.

Alliansi asekõneisik Piers Cazalet aga rõhutas Deutsche Wellele, et 2018. aasta tippkohtumise paika pole veel määratud. «Möödunud (ülemöödunud – toim) nädala NATO liidrite kohtumisel pakkus Türgi, et võib mõnda meie järgmistest tippkohtumistest võõrustada, kuigi mitte ilmtingimata tuleval aastal,» ütles ta.

Die Welti artiklile reageeris ka Türgi välisministeeriumi kõneisik suursaadik Hüseyin Müftüoğlu. «Hämminguga saime teada, et Saksa ajalehes Die Welt väidetakse, et Türgi Vabariigi presidendi Recep Tayyip Erdoğani 2016. aasta Varssavi tippkohtumisel tehtud pakkumise lükkasid tagasi paljud NATO riigid, kelle seas on Saksamaa, Prantsusmaa, Holland ja Taani,» seisis tema avalduses.

«Nagu NATO peasekretär teatas, lepiti Brüsselis kokku korraldada täiemahuline tippkohtumine 2018. aastal. Selle täpne koht ja kuupäev peaks määratama lähinädalail,» lisas Müftüoğlu.

Ankara esindaja väitel väljendas Erdoğan valmisolekut võõrustada mõnd peagi pärast Brüsselit peetavat tippkohtumist. Türgi president öelnud selle välja nii kaks nädalat tagasi toimunud kõrgetasemelisel kohtumisel kui ka eraldi peasekretär Jens Stoltenbergiga kõneldes.

«Sestap, vastupidi Die Welti väidetele pole kohe kindlasti tagasi lükatud meie pakkumist võõrustada NATO tippkohtumist,» märkis Müftüoğlu. «Selliste alusetute uudiste eesmärk on kujundada meie riigile halba mainet.»

Üldiselt on NATO tippkohtumine võõrustajariigile töömahukas ja kulukas üritus, mida liikmed vabatahtlikult enda kanda võtma ei kiirusta. Baltimaadest on ainsana selle ürituse korraldanud 2006. aastal Riia, ent siis oli alliansis praegusest vähem liikmeid, samuti polnud nii juurdunud tava, et tippkohtumisel on kõrgetasemel esindatud partnerriigid Soomest Austraaliani ja Jordaaniast Ukrainani.

Lisaks Türgis endas toimuvale võisid otsustajaid ettevaatlikuks teha ka mõned detailid mullusuviselt Varssavi tippkohtumiselt.

Seal avas Poolas vahepeal võimule saanud Õiguse ja Õigluse Partei (PiS) kohale tulnud liitlasriikide liidritele fotonäituse, kus riigi kogu NATOsse saamise ajaloos figureerisid vaid nende partei poliitikud. Ajakirjanikele jagati vandenõuteoreetilisi materjale Smolenski lennukatastroofi kohta ja kättemaksuks valitsuskriitiliste artiklite eest võeti akrediteering Poola Newsweeki ajakirjanikult.

Kõige tipuks luges valitsuspartei kontrolli all olev Poola rahvustelevisioon Barack Obama Varssavis öeldud sõnadele peale PiSi valitsust ülistava teksti, mida USA riigipea sugugi kuuldavale ei toonud. Häiritud USA saatkond oli sunnitud kohaliku rahva teadvuses selguse toomiseks järgmisel päeval avaldama Obama tegeliku teksti poolakeelse tõlke.

Türgi priitahtlik pakkumine tippkohtumist võõrustada sai eile aga uue tõenäolise löögi, kui ka kahepoolsel kohtumisel Ankaras ei õnnestunud Türgi välisministril Mevlüt Çavuşoğlul ja tema Saksa kolleegil Sigmar Gabrielil lahendada tüli İncirliki õhuväebaasi pärast. Nimelt keeldub Türgi laskmast Saksa poliitikuid sinna kohtuma İncirlikis teenivate Saksa sõduritega.

Nüüd teatas Saksamaa, et kaalub oma sõdurite ümberpaigutamist NATO liitlase baasist kas Jordaaniasse, Kuveiti või Küprosele. İncirlikis teenivad terrorirühmitise Islamiriik (ISIS) vastase operatsioonil osalevad sakslased.

Türgi keeldub sakslasi oma sõdurite juurde laskmast põhjendusega, et Berliin on andnud poliitilist varjupaika nende sõjaväelastele ja diplomaatidele. Saksamaal esitas varjupaigataotluse rohkem kui 400 seal diplomaatidena või NATO allüksustes töötanud türklast ja nende pereliiget. Berliin on neist paljud ka rahuldanud, leides, et Türgis poleks neile tagatud õiglast kohtumõistmist.

Kuigi Türgi väidab, et nende mullusuvise riigipöördekatse taga olid islamivaimulik Fetüllah Gülen ja tema järgijad, jaanuaris avalikkusse lekkinud ELi luureinfo jagamise üksuse Intcen raporti järgi Euroopa luureteenistused seda ei usu. Nad arvavad, et riigipöördekatse korraldasid valitsusvastased jõud, kelle seas oli ka güleniste, kuid ei Gülen ise ega liikumine kui selline otsene osaline polnud.