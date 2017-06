Türgi seisab keeruliste valikute ees

Me võime sellega nõustuda või mitte, kuid Türgi ees ongi väga keerulised valikud.

Loomulikult on eriti viimase paari aasta riigisisesed sündmused ning hiljutised spekulatsioonid surmanuhtluse võimaliku taastamise üle tekitanud Türgi kui Euroopa Nõukogu asutajaliikme suhtes palju põhjendatud küsimusi. Punasele joonele on jõutud väga lähedale. Euroopa Liidus on siin-seal isegi arvatud, et liitumiskõnelused Türgiga peaks üleüldse lõpetama.

Suhtluse teravnemine mitme Euroopa riigiga on samal ajal tekitanud kuhjaga emotsioonee ka Ankara retoorikasse ja otsustesse suhetes läänega. Neid on küll püütud siluda, tuues põhjuseks referendumieelse kampaaniameeleolu, kuid umbusku on sellesse kahjuks juurde tulnud.

Eesti on alati toetanud väga olulise NATO liitlase Türgi võimalikku tulevast liikmesust Euroopa Liidus. See on olnud meie järjekindel seisukoht ning ka praegu pole põhjust arvata teisiti. Türgi on liiga suur ja liiga tähtis, et neist mööda vaadata või nende sisemisi valikuid pinnapealselt hinnata.

Kas Türgil üldse saab olla alternatiivi NATO-le ja laiemale koostööle Euroopa riikidega? Sellele küsimusele annavad Türgi poliitikud ühese vastuse: ei ole. Vaatamata keerulistele aegadele ja kohatistele ähvardustele suhted lääneriikidega üle vaadata ei ole Türgil ida poolt paremaid valikuid leida. Ka mitte Shanghai Koostööorganisatsioonist.

Erdoğani katse araabia kevade tipphetkel 2011. aastal Türgi mõju endise Osmanite impeeriumi aladel laiendada erilist edu ei toonud. Pigem surub laiema Lähis-Ida rabedus Türgit jätkuvatesse liitlassuhetesse NATO raames, kuigi samal ajal ei välistata pragmaatilist koostööd näiteks Venemaaga.

Sageli on suhete tegelike allhoovuste näitaja majandus. Euroopa Liit on Türgile ajalooline ja tänapäevalgi kaugelt suurim kaubanduspartner. Paradoksaalselt võib pärast Brexitit Türgi olla tänu tolliliidule Euroopa Liidule isegi lähemal kui Suurbritannia.